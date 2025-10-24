Столичният и пловдивският Локомотив се срещат в "Надежда" днес

Тимовете на Локомотив София и Локомотив Пловдив се изправят един срещу друг в железничарското дерби от 13-ия кръг на efbet Лига. Срещата в “Надежда” започва в 20:00 часа и ще бъде ръководена от Валентин Железов.

Домакините от Локомотив София ще стартират мача от десета позиция с актив от 12 точки. Играчите на Станислав Генчев се надяват да стигнат до успех след над два месеца суша. Последната победа на столичните локомотивци бе в началото на август.

Локомотив Пловдив пък е в доста добра форма от началото на сезона. Футболистите на Душан Косич са на четвърта позиция с 23 точки - на шест от лидера Левски. “Смърфовете” имат една единствена загуба от началото на сезона и апетитът за Европа започва да се увеличава.

В рамките на миналия сезон двата тима играха на три пъти помежду си. В редовния сезон първо двата тима направиха 1:1 в Пловдив, а след това в София гостите победиха с 1:0. Във втората фаза на шампионата мачът под тепетата завърши също с равенство 1:1.