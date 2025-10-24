Луксозният плаж на Бекъм в Котсуолд предизвика вълна от недоволство сред съседите

В сърцето на живописния Котсуолд, където спокойствието и природната красота са на почит, имението на Дейвид и Виктория Бекъм неочаквано се оказа в центъра на местен скандал. Причината? Частен плаж, който се появи като бял лъч сред зелените поля и предизвика буря от коментари и оплаквания.

Любопитното разкритие не дойде след инспекция, а бе забелязано от зорки зрители по време на кадри от документалния филм на Netflix, посветен на Виктория Бекъм. На заден план, сред идиличната обстановка, се открои ивица фин пясък – нещо, което рязко контрастира с типичния за района пейзаж.

Този неочакван детайл не остана незабелязан от местните жители. Част от тях веднага изразиха притеснения, че плажът може да нарушава стриктните градоустройствени правила. По издадените разрешителни, семейство Бекъм имат право да изградят декоративно езеро, но то трябва да се вписва хармонично в околната среда – с диви цветя и местни дървесни видове, без изкуствени плажове или други екстравагантни елементи.

"Това е нещо, което не се вписва в духа на общността и показва неуважение към всички, които спазват правилата", сподели възмутен съсед пред британския "Сън", цитиран от "Телеграф".

В отговор на нарастващото недоволство, Общинският съвет на Западен Оксфордшир потвърди, че е получил официално оплакване и ще разгледа случая. Представител на звездното семейство увери, че всички дейности по имота са съгласувани и одобрени от местните власти. Дали луксозният плаж ще остане част от пейзажа на Котсуолд или ще се наложи промяна – предстои да разберем. Едно е сигурно: дори в най-спокойните кътчета на Англия, звездният блясък понякога предизвиква истински вълнения.