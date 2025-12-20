Антъни Джошуа нокаутира Джейк Пол в дългоочакваното боксово шоу

Макар да му отнеме повече време, отколкото се очакваше, бившият световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа спечели с нокаут в шестия рунд срещу инфлуенсъра Джейк Пол в главната битка от боксовата галавечер в „Kaseya Center“ в Маями, Флорида. Джошуа приключи двубоя с нокаут в шестия рунд, след като по-рано, в третата и петата част, на два пъти прати Пол в нокдаун. Последствията за американеца се оказаха сериозни, като след края на срещата бе потвърдено, че е със счупена челюст, предаде Gong.bg.
В първите рундове Джейк Пол изглеждаше по-остър и подвижен, като разчиташе на движението и тайминга при ударите. Това принуди Антъни Джошуа да поема инициативата прибързано, като на моменти замахваше широко и допускаше пропуски. Бившият световен шампион в тежка категория обаче демонстрира търпение и хладнокръвие, изчаквайки подходящия момент да наложи физическото си превъзходство. С напредването на двубоя Джошуа постепенно увеличи агресията и натиска, като контролът му върху срещата стана все по-осезаем.
Ключовият момент дойде в петия рунд, когато Пол бе пратен в нокдаун на два пъти. От този момент насетне Джошуа напълно пое инициативата, наказвайки съперника си на въжетата с удари в тялото и тежки попадения в главата. 1:31 минути преди края на следващия шести рунд британецът сложи окончателно край на двубоя с брутален прав десен, който не остави съмнение в превъзходството му.
The moment Anthony Joshua knocked Jake Paul out! #JakeJoshua pic.twitter.com/TiP0ovbpzf— Netflix (@netflix) December 20, 2025
След нокаута AJ отразнува бурно победата си на ринга, с което сложи точка на един от най-хаотичните и обсъждани битки в съвременната история на бокса. Това беше сблъсък между шоуто и елитното ниво на спорта в тежката категория, завършил с категорично превъзходство на утвърдения шампион.
С актив 12 победи и 2 загуби (7 нокаута) Пол влезе в срещата с Джошуа след успех с единодушно съдийско решение над бившия световен шампион в средна категория Хулио Сезар Чавес-младши през юни. До поражението в Маями той се намираше в серия от шест поредни победи, като единствената му загуба преди това бе от Томи Фюри със съдийско решение през февруари 2023-а година.
Въпреки че Джейк Пол успя за кратък период да притъпи част от критиките с демонстрация на солидни боксови умения, при положение че е професионалист едва от 2020-а година, сблъсъкът с Антъни Джошуа представляваше значителен скок в кариерата му. До този момент по-голямата част от опонентите на Пол бяха бивши ММА бойци или застаряващи боксьори, които вече са преминали пика си. Типичен пример бе Майк Тайсън, който се завърна от пенсиониране, за да се изправи срещу Пол на 58-годишна възраст.
За Джошуа това бе важна победа в опита му да се върне сред елита на тежката категория. Британецът има баланс 29 победи и 4 загуби (26 нокаута), като загуби титлите на WBO, IBF и WBA от Олександър Усик през септември 2021-а година, а 11 месеца по-късно не успя да си ги върне и в реванша. След това Джошуа записа четири поредни победи, преди да бъде спрян от Даниел Дюбоа през септември 2024-а година.
След края на битката Джошуа ясно заяви, че иска да се изправи срещу отказалия се от спорта Тайсън Фюри през 2026-а година. Сънародникът на AJ обаче може за втори път да се завърне на ринга, като самият той намекна за това по-рано през седмицата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
08:50 20.12.2025
2 Тренера
08:54 20.12.2025
3 Този защо се бие брадясал,
08:56 20.12.2025
4 Тома
Точно така - изглеждаше. А Джошуа наблюдаваше иронично как бърборкото нокаутира смело въздуха около себе си..
После нещата си дойдоха на мястото. Джошуа загря, разтегна, даде нужното време на публиката да погледа скечовете на тубичката / нали никой не си въобразява, че промоутърите ще съберат такива пари от билети на 20 000 фенове в залата, а после АД ще просне диването за 30 секунди?/ и накрая го наби като малко дете-локалче.
Така интернет-звездата г-н Пол разбра лично каква е разликата между боксов мач срещу бияч от кварталния боксов клуб и среща с шампион от ТОП 10 на световния бокс в тежка категория. Разбра и това, че голямата уста и брада не могат да го предпазят от ударите на такъв противник.
Е, остава утехата от добрите пари, които спечели покрай своя резил.
Да е жив и здрав, сигурен съм, че ще продължи да разсмива хората с претенциите си да бъде нещо повече от нищо. Във виртуала. Какъв е в реала се видя чудесно преди няколко часа.
Поздравления и за Джошуа. Игра джентълменски и не си позволи да прекрачи границите на спортсменското поведение, поради което бърборкото слезе жив от ринга. Със здраве да си харчи милионите, които спечели след този най-лесен мач в кариерата си.
Пожелавам и на шараните още много такива кукички на които възторжено да се самозакачат, шоубизнесът има нужда от шарани!
09:20 20.12.2025
5 Циркаджилък
09:24 20.12.2025
6 Гост
09:31 20.12.2025
8 Aлфа Bълкът
Ама до толкова му стигнала коката, трябват си хранителни режими, тренировки, дисциплина...
Джошуа си е бодибилдър братче, със силно ограничени боксови възможности – стъпка, прикляка, джаб, прибира, изправя се. От Анди Руис му остана тоя страх да влиза в близък бой, там трябва кука, трябва техника, подвижност, бързо да прибираш лактите в защита.
Дано направят мача с Фюри, дето Усик го развали като ги преби и двамата х2. Фюри ще го пребие тоя, ако шкембака му не е виснал до набора му.
09:43 20.12.2025