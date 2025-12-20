Антъни Джошуа нокаутира Джейк Пол в дългоочакваното боксово шоу

Макар да му отнеме повече време, отколкото се очакваше, бившият световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа спечели с нокаут в шестия рунд срещу инфлуенсъра Джейк Пол в главната битка от боксовата галавечер в „Kaseya Center“ в Маями, Флорида. Джошуа приключи двубоя с нокаут в шестия рунд, след като по-рано, в третата и петата част, на два пъти прати Пол в нокдаун. Последствията за американеца се оказаха сериозни, като след края на срещата бе потвърдено, че е със счупена челюст, предаде Gong.bg.

В първите рундове Джейк Пол изглеждаше по-остър и подвижен, като разчиташе на движението и тайминга при ударите. Това принуди Антъни Джошуа да поема инициативата прибързано, като на моменти замахваше широко и допускаше пропуски. Бившият световен шампион в тежка категория обаче демонстрира търпение и хладнокръвие, изчаквайки подходящия момент да наложи физическото си превъзходство. С напредването на двубоя Джошуа постепенно увеличи агресията и натиска, като контролът му върху срещата стана все по-осезаем.

Ключовият момент дойде в петия рунд, когато Пол бе пратен в нокдаун на два пъти. От този момент насетне Джошуа напълно пое инициативата, наказвайки съперника си на въжетата с удари в тялото и тежки попадения в главата. 1:31 минути преди края на следващия шести рунд британецът сложи окончателно край на двубоя с брутален прав десен, който не остави съмнение в превъзходството му.

The moment Anthony Joshua knocked Jake Paul out! #JakeJoshua pic.twitter.com/TiP0ovbpzf — Netflix (@netflix) December 20, 2025

След нокаута AJ отразнува бурно победата си на ринга, с което сложи точка на един от най-хаотичните и обсъждани битки в съвременната история на бокса. Това беше сблъсък между шоуто и елитното ниво на спорта в тежката категория, завършил с категорично превъзходство на утвърдения шампион.

С актив 12 победи и 2 загуби (7 нокаута) Пол влезе в срещата с Джошуа след успех с единодушно съдийско решение над бившия световен шампион в средна категория Хулио Сезар Чавес-младши през юни. До поражението в Маями той се намираше в серия от шест поредни победи, като единствената му загуба преди това бе от Томи Фюри със съдийско решение през февруари 2023-а година.

Въпреки че Джейк Пол успя за кратък период да притъпи част от критиките с демонстрация на солидни боксови умения, при положение че е професионалист едва от 2020-а година, сблъсъкът с Антъни Джошуа представляваше значителен скок в кариерата му. До този момент по-голямата част от опонентите на Пол бяха бивши ММА бойци или застаряващи боксьори, които вече са преминали пика си. Типичен пример бе Майк Тайсън, който се завърна от пенсиониране, за да се изправи срещу Пол на 58-годишна възраст.

За Джошуа това бе важна победа в опита му да се върне сред елита на тежката категория. Британецът има баланс 29 победи и 4 загуби (26 нокаута), като загуби титлите на WBO, IBF и WBA от Олександър Усик през септември 2021-а година, а 11 месеца по-късно не успя да си ги върне и в реванша. След това Джошуа записа четири поредни победи, преди да бъде спрян от Даниел Дюбоа през септември 2024-а година.

След края на битката Джошуа ясно заяви, че иска да се изправи срещу отказалия се от спорта Тайсън Фюри през 2026-а година. Сънародникът на AJ обаче може за втори път да се завърне на ринга, като самият той намекна за това по-рано през седмицата.