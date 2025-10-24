Новини
Жул Кунде възстановен и готов за Ел Класико

Жул Кунде възстановен и готов за Ел Класико

24 Октомври, 2025 21:33

Очаква се френският национал да бъде сред титулярите в неделя

Жул Кунде възстановен и готов за Ел Класико - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Барселона получи отлични новини преди дългоочакваното дерби с Реал Мадрид – Жул Кунде ще бъде на разположение за сблъсъка в неделя. Френският защитник, който наскоро получи травма по време на двубоя с Олимпиакос в Шампионската лига, вече тренира пълноценно със своите съотборници, съобщава авторитетното издание La Ser.

След като изигра 75 минути срещу гръцкия тим и се оплака от физически дискомфорт, Кунде пропусна две последователни тренировки на каталунците. Въпреки това, медицинският щаб на Барса потвърди, че 26-годишният бранител е напълно възстановен и ще бъде на линия за едно от най-очакваните футболни събития в Испания – Ел Класико.

През настоящата кампания Кунде вече има 12 участия във всички турнири, като е отбелязал едно попадение и е записал една асистенция за общо 830 минути на терена. Неговото завръщане идва в ключов момент за тима на Ханзи Флик, който ще разчита на стабилната му игра в защита срещу вечния съперник от Мадрид. Феновете на Барселона могат да си отдъхнат – Кунде е здрав, мотивиран и готов да даде всичко от себе си в битката за престиж и точки в Ла Лига.


