Спартак Варна и Ботев Пловдив изиграха вълнуващ двубой, в който "соколите" стигнаха до успеха

Спартак Варна записа ценна победа с 3:2 над Ботев Пловдив в зрелищен мач от efbet Лига, изигран на стадион „Спартак“ във Варна. Срещата предложи пет гола, дузпа и дебютни попадения и за двата тима.

Гостите от Пловдив започнаха по-добре и още във втората минута можеха да поведат. Армстронг Око-Флекс навлезе в наказателното поле и намери Николай Минков, който стреля неточно. Малко след това Око-Флекс отново опита да застраши вратата на домакините, но изстрелът му бе блокиран.

В 14-ата минута Спартак Варна поведе. Бернардо Коуто комбинира с Даниел Иванов, получи топката обратно и с успореден пас намери Георг Стояновски, който от близка дистанция реализира първия си гол с екипа на варненци – 1:0.

В 25-ата минута капитанът на Ботев Тодор Неделев получи травма и бе заменен принудително от Лукас Араужо. Новият халф опита удар от дистанция, но не затрудни Максим Ковальов.

Пет минути преди края на първата част Око-Флекс центрира опасно, а Минков бе близо до изравняване, но вратарят на Спартак се намеси блестящо.

В 42-рата минута обаче Ботев все пак стигна до гол. Минков проби отдясно и стреля, Ковальов не се намеси убедително, а Самуил Цонов се възползва и отблизо оформи 1:1 – дебютен гол за младия футболист.

След почивката домакините отново взеха инициативата. В 52-рата минута Георг Стояновски бе в основата на атаката, като след блокиран негов удар изведе Бернардо, който с прецизен шут покрай Янко Георгиев върна предимството на Спартак – 2:1.

Око-Флекс продължи да е най-активен за „канарчетата“, но в 57-ата минута неговият удар бе спасен от Ковальов.

В 68-ата минута Ботев Пловдив стигна до ново изравняване. Никола Солдо изведе Око-Флекс, който проби отляво и с мощен удар от дистанция преодоля Ковальов за 2:2.

Радостта на пловдивчани обаче бе кратка. В 76-ата минута съдията Давид Давидов отсъди дузпа за игра с ръка на Око-Флекс след преглед на ВАР. Зад топката застана Бернардо Коуто, който хладнокръвно реализира в горния ляв ъгъл – 3:2 за Спартак Варна.

СПАРТАК ВАРНА - БОТЕВ ПЛОВДИВ 3:2

1:0 Георг Стояновски 14, 1:1 Самуил Цонов 42, 2:1 Бернардо Коуто 50, 2:2 Армстронг Око-Флекс 68, 3:2 Бернардо Коуто (д) 77

СПАРТАК ВАРНА: 23. Максим Ковальов - 50. Илкер Будинов, 3. Матео Петрашило, 44. Ангел Грънчов (К), 19. Емил Янчев - 88. Дамян Йорданов, 17. Цветослав Маринов - 8. Даниел Иванов, 7. Бернардо Коуто, 21. Шанде - 90. Георг Стояновски

Треньор: Гьоко Хаджиевски

БОТЕВ ПЛОВДИВ: 29. Даниел Наумов - 22. Енок Куатенг (80' - 90. Самуел Калу), 42. Ивайло Видев (63' - 87. Симеон Петров), 4. Никола Солдо, 6. Андрей Йорданов - 25. Емануел Оджо (80' - 20. Стивън Петков), 13. Самуил Цонов - 17. Николай Минков, 8. Тодор Неделев (К) (25' - 77. Лукас Араужо), 23. Армстронг Око-Флекс - 30. Франклин Маскоте (63' - 9. Димитър Митков)

Треньор: Иван Цветанов