Левски гледа играчи в Нидерландия

Левски търси усилено футболисти, които да вдигнат още нивото на отбора. За целта емисари на клуба ще пътуват до Нидерландия, където са набелязани няколко играчи от долните дивизии, твърди "Мач Телеграф". Основната цел е намирането на още един халф, който да играе зад нападателите. Засега с тази роля донякъде се справя Мазир Сула, докато Рилдо е твърда резерва.



Левски промени плановете си за селекция и се насочи към европейския пазар, а не към този в Южна Америка. Най-вероятната причина за това е изискване на Хулио Веласкес, който предпочита да работи с играчи от по-ниските нива на европейските лиги, вместо такива от зад Океана, които се нуждаят от по-дълъг период на адаптация.

„Сините“ са насочили погледи и към нашата Втора дивизия, а обект на интерес е бразилецът Лео Пимента от Вихрен. Интерес към него проявяват и други елитни клубове, сред които и Арда.



Първенство на България по футбол, срещи от 13 кръг на efbet Лига:

Монтана - Арда Кърджали - 1:1

Спартак (Вн) - Ботев (Пд) - 3:2

Локо (Сф) - Локо (Пд) - 2:2



В събота:

Ботев (Вр) - Септември (13:00 часа, Диема спорт)

Славия - Черно море (15:30 часа, Диема спорт)

Левски - Добруджа (18:00 часа, Диема спорт)



В неделя:

ЦСКА - Берое (17:15 часа, Диема спорт)



В понеделник:

ЦСКА 1948 - Лудогорец (17:30 часа, Диема спорт)