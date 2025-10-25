Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски гледа играчи в Нидерландия

Левски гледа играчи в Нидерландия

25 Октомври, 2025 11:08 549 0

  • левски-
  • веласкес-
  • играчи-
  • нидерландия

„Сините“ следят и Лео Пимента от Вихрен

Левски гледа играчи в Нидерландия - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Левски търси усилено футболисти, които да вдигнат още нивото на отбора. За целта емисари на клуба ще пътуват до Нидерландия, където са набелязани няколко играчи от долните дивизии, твърди "Мач Телеграф". Основната цел е намирането на още един халф, който да играе зад нападателите. Засега с тази роля донякъде се справя Мазир Сула, докато Рилдо е твърда резерва.

Левски промени плановете си за селекция и се насочи към европейския пазар, а не към този в Южна Америка. Най-вероятната причина за това е изискване на Хулио Веласкес, който предпочита да работи с играчи от по-ниските нива на европейските лиги, вместо такива от зад Океана, които се нуждаят от по-дълъг период на адаптация.

„Сините“ са насочили погледи и към нашата Втора дивизия, а обект на интерес е бразилецът Лео Пимента от Вихрен. Интерес към него проявяват и други елитни клубове, сред които и Арда.

Първенство на България по футбол, срещи от 13 кръг на efbet Лига:
Монтана - Арда Кърджали - 1:1
Спартак (Вн) - Ботев (Пд) - 3:2
Локо (Сф) - Локо (Пд) - 2:2

В събота:
Ботев (Вр) - Септември (13:00 часа, Диема спорт)
Славия - Черно море (15:30 часа, Диема спорт)
Левски - Добруджа (18:00 часа, Диема спорт)

В неделя:
ЦСКА - Берое (17:15 часа, Диема спорт)

В понеделник:
ЦСКА 1948 - Лудогорец (17:30 часа, Диема спорт)


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ