Челси няма да се разделя със Сантос

Шефовете на Челси не смятат да продават младия халф Андрей Сантос (вляво). Към играча има интерес от Манчестър Юнайтед, а според британски медии двата клуба вече са провели разговори. "Сините" обаче са отхвърлили възможността за трансфер, предава topsport.bg.



Юнайтед е търсил информация относно цената и статута на 21-годишния бразилец, но ръководството на Челси е заявило, че не обмисля продажба.

Андрей Сантос пристигна на "Стамфорд Бридж" през зимата на 2023 г. от Васко да Гама. След това бе преотстъпван на Нотингам Форест и Страсбург, но вече е част от разширения състав на Челси. За лондончани полузащитникът има 13 мача и две асистенции във всички турнири.