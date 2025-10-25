Новини
Челси няма да се разделя със Сантос

25 Октомври, 2025 13:50 401 0

Бразилецът пристигна на "Стамфорд Бридж" през зимата на 2023 г. от Васко да Гама

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Шефовете на Челси не смятат да продават младия халф Андрей Сантос (вляво). Към играча има интерес от Манчестър Юнайтед, а според британски медии двата клуба вече са провели разговори. "Сините" обаче са отхвърлили възможността за трансфер, предава topsport.bg.

Юнайтед е търсил информация относно цената и статута на 21-годишния бразилец, но ръководството на Челси е заявило, че не обмисля продажба.

Андрей Сантос пристигна на "Стамфорд Бридж" през зимата на 2023 г. от Васко да Гама. След това бе преотстъпван на Нотингам Форест и Страсбург, но вече е част от разширения състав на Челси. За лондончани полузащитникът има 13 мача и две асистенции във всички турнири.


