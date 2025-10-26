Новини
Белинда Бенчич триумфира на турнира в Токио

26 Октомври, 2025 11:44 448 0

Завоюва десета титла в кариерата

Белинда Бенчич триумфира на турнира в Токио - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Белинда Бенчич (Швейцария) спечели турнира по тенис на твърда настилка в японската столица Токио. Надпреварата бе с награден фонд от малко над 1 милион долара, предава БТА.

На финала 28-годишната Бенчич надделя над Линда Носкова (Чехия) с 6:2, 6:3 за 82 минути и взе десети трофей в кариерата. Освен това тя стигна до първото място в Токио, където беше вицешампионка преди десет години.

Швейцарката направи три пробива в двубоя и нито един път не загуби подаването си.

"Беше прекрасно да играя пред вас. Последният път, когато спечелих тук, беше на Олимпийските игри в Токио, когато стадионът беше празен, така че атмосферата беше съвсем различна, но беше страхотно да играя за вас. Обичам да играя в Япония, така че съм супер щастлива, че най-накрая спечелих този турнир", каза Бенчич след мача.

Това е втората титла на швейцарката и така за втори път в последните три години тя печели няколко трофея в един сезон.


Япония
