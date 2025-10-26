Новини
Спорт »
Баскетбол »
Везенков и Олимпиакос не се спират - четвърта поредна победа в шампионата

26 Октомври, 2025 17:15 363 1

  • везенков-
  • олимпиакос-
  • миконос-
  • победа

Този път жертва падна Миконос

Везенков и Олимпиакос не се спират - четвърта поредна победа в шампионата - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Олимпиакос се наложи над Миконос с 91:65 (18:19, 17:10, 33:13, 23:23) като гости в среща от четвъртия кръг на гръцкото баскетболно първенство при мъжете. Победата беше четвърта поредна за Александър Везенков и съотборниците му, които оглавяват временното класиране, а Миконос допусна втора загуба от трите си срещи до момента, предава БТА.

Везенков допринесе за успеха с 11 точки, 6 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 24 минути на терена.

След сравнително равностойна първа част, Олимпиакос изигра по-добра втора четвърт и водеше с 35:29 на почивката. Гостите бяха още по-категорични в третата част и преди последните 10 минути авансът им беше 68:42. Най-голямата разлика в полза на гранда от Пирея достигна 36 точки. Най-резултатен за победителите беше американецът Сейбън Лий с 19 точки и 2 борби.

Сега за Олимпиакос предстоят два мача от Евролигата – домакинство на Монако на 29 октомври и срещу Апоел Тел Авив на 31 октомври, а в първенството на Гърция Везенков и съотборниците му ще посрещнат състава на Ираклис на 2 ноември.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 прави впечатление

    0 0 Отговор
    че във всеки мач си открадва по една топка. Де ще му излезе края?

    17:33 26.10.2025

