Олимпиакос се наложи над Миконос с 91:65 (18:19, 17:10, 33:13, 23:23) като гости в среща от четвъртия кръг на гръцкото баскетболно първенство при мъжете. Победата беше четвърта поредна за Александър Везенков и съотборниците му, които оглавяват временното класиране, а Миконос допусна втора загуба от трите си срещи до момента, предава БТА.
Везенков допринесе за успеха с 11 точки, 6 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 24 минути на терена.
След сравнително равностойна първа част, Олимпиакос изигра по-добра втора четвърт и водеше с 35:29 на почивката. Гостите бяха още по-категорични в третата част и преди последните 10 минути авансът им беше 68:42. Най-голямата разлика в полза на гранда от Пирея достигна 36 точки. Най-резултатен за победителите беше американецът Сейбън Лий с 19 точки и 2 борби.
Сега за Олимпиакос предстоят два мача от Евролигата – домакинство на Монако на 29 октомври и срещу Апоел Тел Авив на 31 октомври, а в първенството на Гърция Везенков и съотборниците му ще посрещнат състава на Ираклис на 2 ноември.
Везенков и Олимпиакос не се спират - четвърта поредна победа в шампионата
26 Октомври, 2025 17:15 363 1
Този път жертва падна Миконос
