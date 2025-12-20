Новини
Спорт »
Световен футбол »
Борусия Дортмунд постигна ценна победа срещу "адашите" от Гладбах

Борусия Дортмунд постигна ценна победа срещу "адашите" от Гладбах

20 Декември, 2025 05:03, обновена 20 Декември, 2025 04:07 441 0

  • борусия дортмунд-
  • бундеслига-
  • победа

Благодарение на успеха "жълто-черните" се изкачиха поне временно еднолично на второто място с шест точки зад лидера Байерн (Мюнхен)

Борусия Дортмунд постигна ценна победа срещу "адашите" от Гладбах - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Отборът на Борусия (Дортмунд) постигна изключително ценна победа с 2:0 срещу съименниците си от Борусия (Мьонхенгладбах), предаде sportal.bg.

Благодарение на успеха "жълто-черните" се изкачиха поне временно еднолично на второто място с шест точки зад лидера Байерн (Мюнхен). Съперникът от Гладбах пък остана в долната половина на таблицата и към момента е по-близо до зоната на изпадащите, отколкото до местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

Домакините наложиха натиск в началото и имаха щастието да отбележат ранен гол. Той бе дело на Юлиан Брант в 10-ата минута, след което той и неговите съотборници се прибраха, изчаквайки търпеливо нови възможности.

Браненето на резултата, разбира се, доведе и до някои неприятни наказания за домакините, като непосредствено след почивката Емре Джан и Нико Шлотербек получиха жълти картони. До края съшерниците предложиха чиста игра и видяхме единствено още едно официално предупреждение, което бе на Лука Нетц от гостите в добавеното време.

Само две минути по-късно неговите съотборници имаха нови поводи за притеснения. Стигна се до контраатака и в 97-ата минута Максимилиан Байер, който се появи в игра четвърт час след началото на второто полувреме, завърши блестящо контраатака и оформи крайния резултат.


Германия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ