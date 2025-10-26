Новини
Спорт »
Други спортове »
Надя Тончева с бронз от шахматния фестивал в Саламанка

Надя Тончева с бронз от шахматния фестивал в Саламанка

26 Октомври, 2025 17:42 430 1

  • надя тончева-
  • бронз-
  • шахмат-
  • саламанка

Третото място за първи път се заема от жена

Надя Тончева с бронз от шахматния фестивал в Саламанка - 1
Снимка: salamancachess
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Надя Тончева спечели бронзов медал на шахматният фестивал в Саламанка. Тази година турнирът Магистрал събра шест изявени фигури от световния шахмат. Сред тях са перуанската легенда Хулио Гранда Сунига, иранско-испанската гросмайсторка Сара Хадем, украинският световен шампион Руслан Пономарьов, испанската гросмайсторка Сабрина Вега, актуалният световен шампион до 20 години от Индия Пранава Венкатеш и българската гросмайсторка Надя Тончева, предава БТА.

19-годишната Тончева направи силен дебют в това елитно състезание и спечели третото място с впечатляващите 5 точки. Победител стана Пранава Венкатеш (8,5 т.), следван от Руслан Пономарьов (7 т.).

Испанските медии и сайтът на фестивала www.salamancachess.com нарекоха Надя Тончева "откритието на турнира" и "гладиаторката", подчертавайки нейния агресивен стил на игра. В последния десети кръг в борба за третото място, което за първи път се заема от жена, българката убедително победи испанската представителка Сара Хадем, с което си осигури медала.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 айде, че обясним

    0 0 Отговор
    Турнирът Магистрал е рапид (30 минути + 5 сек. на ход). Играчите: перуанецо е 58-годишен, Пономарьов е 42 години, украинец (гледа да е по-далече), двете испанки сигурно са заслужили за името на турнира и младите Тончева 20 години и индиецо 19. А класирането е Пранав 9,5 т.(!) Пономарьов 8 т. Надя 5 т. Как да не е трета?

    18:56 26.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ