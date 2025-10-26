Надя Тончева с бронз от шахматния фестивал в Саламанка

Надя Тончева спечели бронзов медал на шахматният фестивал в Саламанка. Тази година турнирът Магистрал събра шест изявени фигури от световния шахмат. Сред тях са перуанската легенда Хулио Гранда Сунига, иранско-испанската гросмайсторка Сара Хадем, украинският световен шампион Руслан Пономарьов, испанската гросмайсторка Сабрина Вега, актуалният световен шампион до 20 години от Индия Пранава Венкатеш и българската гросмайсторка Надя Тончева, предава БТА.



19-годишната Тончева направи силен дебют в това елитно състезание и спечели третото място с впечатляващите 5 точки. Победител стана Пранава Венкатеш (8,5 т.), следван от Руслан Пономарьов (7 т.).

Испанските медии и сайтът на фестивала www.salamancachess.com нарекоха Надя Тончева "откритието на турнира" и "гладиаторката", подчертавайки нейния агресивен стил на игра. В последния десети кръг в борба за третото място, което за първи път се заема от жена, българката убедително победи испанската представителка Сара Хадем, с което си осигури медала.