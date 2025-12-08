Новини
Индийче стана най-младият шахматист в историята

Сарвагия Сингх Кушваха е само на 3 години

Индийче стана най-младият шахматист в историята - 1
Мария Атанасова

Сарвагия Сингх Кушваха стана най-младият шахматист в историята, получил официален рейтинг от Световната шахматна федерация (FIDE). Той е само на три години, седем месеца и 20 дни.

Роден през 2022-а година, Сарвагия е класиран от FIDE, която изисква от играчите да спечелят точки срещу най-малко пет опонента с рейтинг в официални състезания.

Първият рейтинг на индиеца от 1572 е значително над минималния рейтинг от 1400, като той е спечелил пет от осемте си мача с рейтинг.

Както подробно е описано в chess.com, победите на Сарвагия са срещу съперници, сред които 22-годишният Абхиджит Авасти (1542), 29-годишният Шубам Чурасия (1559) и 20-годишният Йогеш Намдев (1696).

Сарвагия подобри рекорда, държан от друго индийско дете, Аниш Саркар, който го постави на три години, осем месеца и 19 дни през ноември 2024-а година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пеев сфиневски

    2 2 Отговор
    туй са моите ора с които заплашвам българите

    10:31 08.12.2025

  • 2 Хмм

    2 1 Отговор
    сега децата се раждат с висше образование, казваше баща ми.

    10:42 08.12.2025

  • 3 Мим

    2 4 Отговор
    Много е съмнително ,за да е истина.На 3 години при нормален човек,няма как да може да разсъждава над такива сложни ребоси.

    Коментиран от #4

    10:53 08.12.2025

  • 4 Не винаги

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мим":

    Дарбата на Моцарт е разкрита отрано. Той започва да учи пиано още на тригодишна възраст, на пет години пише първите си композиции, а на седем започва да изучава цигулка и орган. На осем години пише първата си соната за пиано, а на 12 – първата си опера.

    11:11 08.12.2025

  • 5 гледай го, бе

    1 0 Отговор
    Същинско индийско орехче.

    11:22 08.12.2025

  • 6 Опааа

    2 0 Отговор
    😆 А нашите келеши на по 14-17 не знаят обувките да си вържат! 😆

    12:08 08.12.2025

