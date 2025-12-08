Индийче стана най-младият шахматист в историята

Сарвагия Сингх Кушваха стана най-младият шахматист в историята, получил официален рейтинг от Световната шахматна федерация (FIDE). Той е само на три години, седем месеца и 20 дни.
Роден през 2022-а година, Сарвагия е класиран от FIDE, която изисква от играчите да спечелят точки срещу най-малко пет опонента с рейтинг в официални състезания.
Първият рейтинг на индиеца от 1572 е значително над минималния рейтинг от 1400, като той е спечелил пет от осемте си мача с рейтинг.
Както подробно е описано в chess.com, победите на Сарвагия са срещу съперници, сред които 22-годишният Абхиджит Авасти (1542), 29-годишният Шубам Чурасия (1559) и 20-годишният Йогеш Намдев (1696).
Сарвагия подобри рекорда, държан от друго индийско дете, Аниш Саркар, който го постави на три години, осем месеца и 19 дни през ноември 2024-а година.
Congratulations to Sarvagya Singh Kushwaha 🇮🇳 for becoming the World's Youngest Fide Rapid Rated Player!— Rakesh Kulkarni (@itherocky) December 1, 2025
Sarvagya was born in 2022 😳
He creates history by becoming a FIDE rated player at “3 years, 7 months and 20 days”😍
Incredible! 🙌🏻 pic.twitter.com/VqS49Au3uK
До коментар #3 от "Мим":Дарбата на Моцарт е разкрита отрано. Той започва да учи пиано още на тригодишна възраст, на пет години пише първите си композиции, а на седем започва да изучава цигулка и орган. На осем години пише първата си соната за пиано, а на 12 – първата си опера.
