Антоанета Стефанова с престижно 20-о място на Световното по ускорен шахмат в Доха

29 Декември, 2025 11:10 427 7

  • нургюл салимова-
  • антоанета стефанова -
  • световното първенство -
  • шахмат-
  • доха-
  • александра горячкина

Нургюл Салимова завърши 35-а

Антоанета Стефанова с престижно 20-о място на Световното по ускорен шахмат в Доха - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската шахматна гордост Антоанета Стефанова завърши сред първите 20 на Световното първенство по ускорен шахмат, което се проведе в катарската столица Доха. След оспорвана надпревара в 11 кръга, гросмайсторката събра 7 точки и се нареди на 20-ата позиция в крайното класиране при дамите.

В последния състезателен ден Стефанова демонстрира характер и майсторство – тя надделя над полякинята Михалина Руджинска, отстъпи пред индийската надежда Савита Шри и завърши с реми срещу китайката Чън Инин. Така българката затвърди реномето си на една от най-стабилните фигури в световния женски шах.

Световната титла при жените тази година грабна руската шахматистка Александра Горячкина, която триумфира след драматичен плейоф срещу представителката на Китай Цзинър Чжу.

Сред останалите български участнички най-добре се представи Нургюл Салимова, която с актив от 6,5 точки се класира на 35-о място. Белослава Кръстева и Надя Тончева приключиха турнира с по 4,5 точки, заемайки съответно 104-ата и 106-ата позиция.

В мъжката надпревара Аркадий Найдич завърши с 5,5 точки, което му отреди 190-о място в крайното подреждане.

При господата норвежкият гений Магнус Карлсен отново доказа, че е безспорен лидер в ускорения шах – той спечели златния медал за рекорден шести път и за трети път в последните четири години. Среброто отиде при руснака Владислав Артемиев, а бронзовото отличие заслужи индиецът Арджун Еригаиси, и двамата с по 9,5 точки.


  • 1 Кирил

    1 3 Отговор
    20то място ли е последно?

    Коментиран от #3

    11:12 29.12.2025

  • 2 В сърцето сме с Русия

    1 2 Отговор
    Рускиня световен шампион, китайка на косъм от победата, най, от най, затова ги мразят, спъват и " възпират".

    Коментиран от #4

    11:14 29.12.2025

  • 3 маати

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    не са оплаква

    11:22 29.12.2025

  • 4 трива анадолци

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "В сърцето сме с Русия":

    заедно ф теб

    11:23 29.12.2025

  • 5 патриоти

    0 1 Отговор
    Класирането на нашите е форма на протест, тъй като наградите са в евро. Днес протестът ще продължи.

    Коментиран от #6

    11:29 29.12.2025

  • 6 путкариот

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "патриоти":

    протестирай след боб

    11:40 29.12.2025

  • 7 Има нещо гнило, написа Шекспир

    1 1 Отговор
    Престижно 20-то място, ...а стига бе,факти.

    11:46 29.12.2025

