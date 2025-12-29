Антоанета Стефанова с престижно 20-о място на Световното по ускорен шахмат в Доха

Българската шахматна гордост Антоанета Стефанова завърши сред първите 20 на Световното първенство по ускорен шахмат, което се проведе в катарската столица Доха. След оспорвана надпревара в 11 кръга, гросмайсторката събра 7 точки и се нареди на 20-ата позиция в крайното класиране при дамите.

В последния състезателен ден Стефанова демонстрира характер и майсторство – тя надделя над полякинята Михалина Руджинска, отстъпи пред индийската надежда Савита Шри и завърши с реми срещу китайката Чън Инин. Така българката затвърди реномето си на една от най-стабилните фигури в световния женски шах.

Световната титла при жените тази година грабна руската шахматистка Александра Горячкина, която триумфира след драматичен плейоф срещу представителката на Китай Цзинър Чжу.

Сред останалите български участнички най-добре се представи Нургюл Салимова, която с актив от 6,5 точки се класира на 35-о място. Белослава Кръстева и Надя Тончева приключиха турнира с по 4,5 точки, заемайки съответно 104-ата и 106-ата позиция.

В мъжката надпревара Аркадий Найдич завърши с 5,5 точки, което му отреди 190-о място в крайното подреждане.

При господата норвежкият гений Магнус Карлсен отново доказа, че е безспорен лидер в ускорения шах – той спечели златния медал за рекорден шести път и за трети път в последните четири години. Среброто отиде при руснака Владислав Артемиев, а бронзовото отличие заслужи индиецът Арджун Еригаиси, и двамата с по 9,5 точки.