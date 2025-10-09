Тежък ден за българските шахматисти на Европейското в Батуми

Българските национални отбори по шахмат преживяха разочароващ четвърти кръг на Европейското отборно първенство в Батуми, Грузия, след като и дамите, и мъжете инкасираха минимални загуби.

В оспорваната среща при жените, миналогодишните шампионки отстъпиха на силния състав на Полша с резултат 1.5:2.5. Единствената светла точка за българките бе Надя Тончева, която продължи впечатляващата си серия и постигна трета поредна победа – този път над Клаудия Кулон, побеждавайки я с белите фигури на 27-ия ход.

Нургюл Салимова също се представи стабилно, като завърши реми срещу Александра Малтасевская след 37 хода.

За съжаление, Антоанета Стефанова и Белослава Кръстева не успяха да се противопоставят на своите полски съпернички – Алина Кашлинская и Оливия Кьолбаса, и допуснаха поражения с черните фигури.

В резултат на това българският женски тим се смъкна до третото място в класирането, което дели с още три отбора, сред които и домакините от Грузия.

Мъжкият национален отбор също не успя да избегне поражението, като загуби с точка разлика от Словения – 1.5:2.5. Въпреки трите ремита, които извоюваха Кирил Георгиев (срещу Матич Лавренчич), Мартин Петров (срещу Антон Демченко) и Момчил Петков (срещу Ян Субели), Аркадий Найдич отстъпи на Владимир Федосеев след 36 хода, което се оказа решаващо за крайния резултат.

След четири изиграни кръга България заема 15-о място във временното класиране при мъжете, като дели позицията с още 12 отбора и има актив от четири точки.