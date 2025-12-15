Новини
Международната шахматна федерация отваря вратите за Русия и Беларус

15 Декември, 2025 15:34 404 4

  • международната шахматна федерация -
  • fide-
  • зелена светлина-
  • русия -
  • беларус-
  • решение-
  • фиде-
  • шахмат-
  • шах

Решението предизвика широк отзвук сред спортната общественост

Международната шахматна федерация отваря вратите за Русия и Беларус - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Международната шахматна федерация (FIDE) даде зелена светлина за завръщането на юношеските отбори от Русия и Беларус на световната сцена. Решението възстановява изцяло правата на подрастващите състезатели от двете страни, които отново ще могат да се състезават под националните си знамена в международни турнири.

Въпреки този пробив, ограниченията за индивидуалните шахматисти при мъжете и жените остават в сила. FIDE подчерта, че ще се консултира с Международния олимпийски комитет, преди да вземе окончателно решение относно участието на възрастните състезатели от Русия и Беларус в индивидуални надпревари.

Припомняме, че след началото на военния конфликт в Украйна през февруари 2022 г., руските и беларуските шахматисти бяха отстранени от всички международни състезания. Сега, повече от две години по-късно, младите надежди от тези страни получават шанс да се завърнат на световната шахматна карта.

Този ход на FIDE се възприема като стъпка към по-голяма интеграция и подкрепа за развитието на младите таланти, независимо от политическите обстоятелства.


  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Кон на G-7 , шах-шех❗

    Коментиран от #3

    15:38 15.12.2025

  • 2 Реалист 1

    0 0 Отговор
    Шахмат без Русия ? Това ще е пародия , като художествена гимнастика без рускини . Ще се раздават призове , но ще се знае , че са политическо послушание към натото .

    15:45 15.12.2025

  • 3 На Г 7 се фианкетира офицера, данак,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Къде тряя да ти е царя и дамата, че да дадеш шах шех с коня

    Коментиран от #4

    15:50 15.12.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "На Г 7 се фианкетира офицера, данак,":

    Май не разбираш нито от политика, нито от шах, нито от литературни изказни средства🤔❗
    СпИцИално за теб G-7 не е точно поле, а организация,
    конят с неговия нетрадиционен ход е символ за внезапна поява, а при шах -шех с друга фигура, царицата може да вземе тази фигура ‼️

    15:59 15.12.2025

