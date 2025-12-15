Международната шахматна федерация отваря вратите за Русия и Беларус

Международната шахматна федерация (FIDE) даде зелена светлина за завръщането на юношеските отбори от Русия и Беларус на световната сцена. Решението възстановява изцяло правата на подрастващите състезатели от двете страни, които отново ще могат да се състезават под националните си знамена в международни турнири.

Въпреки този пробив, ограниченията за индивидуалните шахматисти при мъжете и жените остават в сила. FIDE подчерта, че ще се консултира с Международния олимпийски комитет, преди да вземе окончателно решение относно участието на възрастните състезатели от Русия и Беларус в индивидуални надпревари.

Припомняме, че след началото на военния конфликт в Украйна през февруари 2022 г., руските и беларуските шахматисти бяха отстранени от всички международни състезания. Сега, повече от две години по-късно, младите надежди от тези страни получават шанс да се завърнат на световната шахматна карта.

Този ход на FIDE се възприема като стъпка към по-голяма интеграция и подкрепа за развитието на младите таланти, независимо от политическите обстоятелства.