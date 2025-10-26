ЦСКА с убедителна победа над Берое

ЦСКА постигна категоричен успех с 5:1 срещу Берое в мач от 13-ия кръг на efbet Лига. Йоанис Питас се отличи с два гола, а по веднъж се разписаха Петко Панайотов, Илиан Илиев и Леандро Годой. Исмаел Ферер отбеляза почетния гол за Берое, предава БТА.



Младежкият национал Петко Панайотов откри резултата в 39-а минута. Халфът се разписа с глава след центриране от дясно на бразилеца Пастор. В самия край на първата част Йоанис Питас удвои преднината на домакините с прецизен завършващ удар след асистенция на Джеймс Ето'о.



ЦСКА приключи окончателно интригата в мача в началото на втората част, когато Илиан Илиев отклони топката в мрежата след удар на Пастор от наказателното поле.



Това свали гарда на гостите от Стара Загора и те инкасираха още две попадения. В 52-ата минута Питас вкара втория си гол в мача след пас на Панайотов. Седем минути по-късно дойде ред и на Леандро Годой да отбележи с удар от движение срещу бившия си отбор.



След петия гол "червените" свалиха темпото и това позволи на Берое да стигне до почетно попадение. Най-напред резервата Мирослав Георгиев и Нене не успяха да реализират от чисти позиции, но три минути преди края Исмаил Ферер бе изведен сам срещу Лапоухов и технично прехвърли вратаря за крайното 5:1.

Първенство на България по футбол, срещи от 13 кръг на efbet Лига:

Монтана - Арда Кърджали - 1:1

Спартак (Вн) - Ботев (Пд) - 3:2

Локо (Сф) - Локо (Пд) - 2:2

Ботев (Вр) – Септември - 2:1

Славия - Черно море – 0:0

Левски – Добруджа – 3:0

ЦСКА - Берое – 5:1



В понеделник:

ЦСКА 1948 - Лудогорец (17:30 часа, Диема спорт)