ЦСКА с убедителна победа над Берое

26 Октомври, 2025 19:31 725 2

„Червените“ записаха втори пореден успех в шампионата

ЦСКА с убедителна победа над Берое - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

ЦСКА постигна категоричен успех с 5:1 срещу Берое в мач от 13-ия кръг на efbet Лига. Йоанис Питас се отличи с два гола, а по веднъж се разписаха Петко Панайотов, Илиан Илиев и Леандро Годой. Исмаел Ферер отбеляза почетния гол за Берое, предава БТА.

Младежкият национал Петко Панайотов откри резултата в 39-а минута. Халфът се разписа с глава след центриране от дясно на бразилеца Пастор. В самия край на първата част Йоанис Питас удвои преднината на домакините с прецизен завършващ удар след асистенция на Джеймс Ето'о.

ЦСКА приключи окончателно интригата в мача в началото на втората част, когато Илиан Илиев отклони топката в мрежата след удар на Пастор от наказателното поле.

Това свали гарда на гостите от Стара Загора и те инкасираха още две попадения. В 52-ата минута Питас вкара втория си гол в мача след пас на Панайотов. Седем минути по-късно дойде ред и на Леандро Годой да отбележи с удар от движение срещу бившия си отбор.

След петия гол "червените" свалиха темпото и това позволи на Берое да стигне до почетно попадение. Най-напред резервата Мирослав Георгиев и Нене не успяха да реализират от чисти позиции, но три минути преди края Исмаил Ферер бе изведен сам срещу Лапоухов и технично прехвърли вратаря за крайното 5:1.

Първенство на България по футбол, срещи от 13 кръг на efbet Лига:
Монтана - Арда Кърджали - 1:1
Спартак (Вн) - Ботев (Пд) - 3:2
Локо (Сф) - Локо (Пд) - 2:2
Ботев (Вр) – Септември - 2:1
Славия - Черно море – 0:0
Левски – Добруджа – 3:0
ЦСКА - Берое – 5:1

В понеделник:
ЦСКА 1948 - Лудогорец (17:30 часа, Диема спорт)


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    6 4 Отговор
    Какво цска ви гони , цска ФАЛИРА преди 9 години!

    19:35 26.10.2025

  • 2 Реалист

    3 2 Отговор
    То и Лефски фалира няколко пъти но неси признават. За тях исгорията не значи нищо.

    20:28 26.10.2025

