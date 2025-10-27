Ландо Норис спечели в Мексико и отново е лидер във Формула 1 ВИДЕО

Ландо Норис спечели своята шеста победа от началото на сезон 2025 във Формула 1, след като триумфира по доминантен начин в надпреварата за Гран При на Мексико Сити, предаде sportal.bg.

Британецът беше буквално недосегаем на „Ерманос Родригес“ и след като запази лидерството си на старта той наложи темпо, което беше непосилно за неговите съперници. В края на състезателната дистанция от 71 обиколки пилотът на Макларън завърши с аванс от цели 30.3 секунди пред Шарл Леклер, който финишира на втората позиция.

Малко преди края пилотът на Ферари беше догонен от Макс Верстапен, но успя да задържи световния шампион зад себе си, подпомогнат и от една късна виртуална кола на сигурността, за да изравни най-доброто си класиране за сезона. Верстапен завърши трети, а четвърти след едно отлично каране днес финишира Оливър Беарман.

Подобно на Леклер и пилотът на Хаас трябваше да се отбранява в края, но от Оскар Пиастри, който обаче така и не успя да намери път покрай британския си съперник и остана на петото място. Зад Пиастри зоната на точките оформиха Андреа Кими Антонели, Джордж Ръсел, Люис Хамилтън, чието състезание беше компрометирано от едно 10-секундно наказание, Естебан Окон и Габриел Бортолето.

В генералното класиране след победата си днес Норис си връща първата позиция, която той загуби от Пиастри след Гран При на Саудитска Арабия на 20 април. Преди финалните четири кръга Норис води с актив от 357 точки и има аванс от един пункта пред съотборника си Пиастри, а третият Верстапен изостава с 36 точки от първото място.

При конструкторите Ферари си връща втората позиция с актив от 356 точки и преднина от един пункта пред екипа на Мерцедес. Заемащият четвъртото място отбор на Ред Бул изостава с точно 10 точки от Черните кончета.

Сезон 2025 във Формула 1 продължава след две седмици (7-9 ноември) с надпреварата за Гран При на Сао Пауло. За пета поредна година „Интерлагос“ ще приеме и спринтово състезание.