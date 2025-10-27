Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лудогорец с тежко гостуване на ЦСКА 1948

Лудогорец с тежко гостуване на ЦСКА 1948

27 Октомври, 2025 11:01 493 1

  • лудогорец-
  • футбол-
  • цска 1948

В четвъртък „орлите“ записаха поражение с 2:3 от Йънг Бойс в Лига Европа, като това бе четвъртият мач за разградчани, в който те не могат да запишат успех

Лудогорец с тежко гостуване на ЦСКА 1948 - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шампионът Лудогорец гостува на ЦСКА 1948 в последен мач от 13-я кръг на efbet Лига. Двубоят е днес от 17:30 часа в Бистрица и може да го гледате в пряко предаване по DIEMA SPORT.

В четвъртък „орлите“ записаха поражение с 2:3 от Йънг Бойс в Лига Европа, като това бе четвъртият мач за разградчани, в който те не могат да запишат успех.

До този момент ЦСКА 1948 и Лудогорец са изиграли общо дванадесет мача помежду си, в които шампионите имат сериозен превес – 7 победи, 3 равенства и 2 загуби. Впечатление прави обаче, че и двете поражения за разградчани са дошли при визита на „червените“.

ЦСКА 1948 няма загуба от август, когато отстъпи при визита на Левски с 1:2. След това записа четири победи и реми в efbet Лига и е втори във временното класиране с три точки повече от Лудогорец, при изигран мач повече.

ЦСКА 1948 е вторият най-добър домакин от началото на сезона в шампионата, а Лудогорец е четвъртият най-добър гост. Най-голямата победа в съперничеството е 4:0 в полза на „орлите“. Успехите на бистричани са с по 3:1 и 2:0.

Лудогорец, който е четвърти във временното класиране, може да се завърне на втората позиция, ако се наложат над днешния си съперник.

Лидер в таблицата продължава да бъде Левски, който срази Добруджа през уикенда и събра актив от 32 точки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Защо БФС прави така програмата, че петъкът имаше 3 мача единият от 15:00 часа, а неделята имаше само 1 мач от А група. Сега понеделникът. Трябва да мислят за феновете. Без тях ще спечелят точно 0 стотинки.
    Тук за мен въпросът е, има ли сили ЦСКА 1948 да се бори за повече от трето място (сега втори). Не играят убедително. И е на моменти. Паднаха от последния сега Добруджа. Размазаха Локо Пл, с които Левски и Лудогорец завършиха на равно.

    11:43 27.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ