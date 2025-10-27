Лудогорец с тежко гостуване на ЦСКА 1948

Шампионът Лудогорец гостува на ЦСКА 1948 в последен мач от 13-я кръг на efbet Лига. Двубоят е днес от 17:30 часа в Бистрица и може да го гледате в пряко предаване по DIEMA SPORT.

В четвъртък „орлите“ записаха поражение с 2:3 от Йънг Бойс в Лига Европа, като това бе четвъртият мач за разградчани, в който те не могат да запишат успех.

До този момент ЦСКА 1948 и Лудогорец са изиграли общо дванадесет мача помежду си, в които шампионите имат сериозен превес – 7 победи, 3 равенства и 2 загуби. Впечатление прави обаче, че и двете поражения за разградчани са дошли при визита на „червените“.

ЦСКА 1948 няма загуба от август, когато отстъпи при визита на Левски с 1:2. След това записа четири победи и реми в efbet Лига и е втори във временното класиране с три точки повече от Лудогорец, при изигран мач повече.

ЦСКА 1948 е вторият най-добър домакин от началото на сезона в шампионата, а Лудогорец е четвъртият най-добър гост. Най-голямата победа в съперничеството е 4:0 в полза на „орлите“. Успехите на бистричани са с по 3:1 и 2:0.

Лудогорец, който е четвърти във временното класиране, може да се завърне на втората позиция, ако се наложат над днешния си съперник.

Лидер в таблицата продължава да бъде Левски, който срази Добруджа през уикенда и събра актив от 32 точки.