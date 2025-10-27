Новини
Извънредни решения след здравото меле на Реал Мадрид - Барселона

27 Октомври, 2025 10:00 1 933 0

"Кралете" спечелиха с 2:1 дербито на Ла Лига с голове на Килиан Мбапе и Джуд Белингам и спряха лошата си серия срещу каталунците

Вратарят на Реал Мадрид Андрий Лунин е бил изгонен, а още шестима футболисти са получили жълти картони заради мелето, с което приключи Ел Класико. "Кралете" спечелиха с 2:1 дербито на Ла Лига с голове на Килиан Мбапе и Джуд Белингам и спряха лошата си серия срещу каталунците.

Напрежението обаче ескалира след последния съдийски сигнал на рефера Сесар Сото Градо. Стигна се до сблъсъци още в продължението на мача, когато халфът на Барселона Педри получи втори жълт картон за нарушение срещу Едер Милитао.

След края на дербито играчите заформиха яко меле, в което имаше и удари. След инцидентите стана ясно, че доста играчи са санкционирани с картони. От доклада на главния съдия Сесар Сото Градо става ясно, че Андрий Лунин е бил изгонен с червен картон, а Винисиус, Милитао и Родриго са получили жълти. От Барса официални предупреждения има за Алехандро Балде, Феран Торес и Фермин Лопес.


