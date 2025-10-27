Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ювентус се раздели с треньора

Ювентус се раздели с треньора

27 Октомври, 2025 15:59 644 0

  • ювентус-
  • игор тудор-
  • масимо брамбила-
  • футбол

47-годишният специалист е бил уведомен за решението на ръководството

Ювентус се раздели с треньора - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Игор Тудор вече не е старши треньор на Ювентус, съобщава авторитетният журналист Фабрицио Романо. 47-годишният специалист е бил уведомен за решението на ръководството, а временно начело на тима ще застане Масимо Брамбила, докато бъде избран нов наставник.

Хърватинът пое „бианконерите“ през март 2025 година, но след само осем мача под негово ръководство тимът се намира едва на осмо място в Серия А с 12 точки.

Последните резултати на Ювентус са крайно разочароващи – поражения от Комо (0:2) и Лацио (0:1) в първенството, както и загуба от Реал Мадрид (0:1) в Шампионската лига. Освен това торинци нямат победа от 13 септември, записвайки пет равенства и три загуби в последните си осем срещи.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ