Ювентус се раздели с треньора

Игор Тудор вече не е старши треньор на Ювентус, съобщава авторитетният журналист Фабрицио Романо. 47-годишният специалист е бил уведомен за решението на ръководството, а временно начело на тима ще застане Масимо Брамбила, докато бъде избран нов наставник.

Хърватинът пое „бианконерите“ през март 2025 година, но след само осем мача под негово ръководство тимът се намира едва на осмо място в Серия А с 12 точки.

Последните резултати на Ювентус са крайно разочароващи – поражения от Комо (0:2) и Лацио (0:1) в първенството, както и загуба от Реал Мадрид (0:1) в Шампионската лига. Освен това торинци нямат победа от 13 септември, записвайки пет равенства и три загуби в последните си осем срещи.