Вили Вуцов: Оставете сина ми да диша, ако Левски ме покани, ще помисля

Вили Вуцов: Оставете сина ми да диша, ако Левски ме покани, ще помисля

27 Октомври, 2025 15:00

Искам силен ЦСКА, но не бих приел да работя там - човек трябва да има принципи

Вили Вуцов: Оставете сина ми да диша, ако Левски ме покани, ще помисля - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият треньор и настоящ анализатор Велислав Вуцов коментира в типичния си стил актуалните теми в българския футбол. Вуцов сподели, че ще помисли, ако Левски го покани на работа в клуба.

"За да отида някъде, трябва да ме поканят. Ако ме поканят, ще помисля. Никога никой не ме е канил (б.р. в Левски). Но е нормално - те си имат достатъчно работници, и никога не съм се натискал. Искам силен ЦСКА, но не бих приел да работя там - човек трябва да има принципи", заяви Вуцов в своя подкаст.

Той коментира и ситуацията със сина му Светослав, който временно се оттегли от националния отбор.

"Не съм бил на срещата и не знам дали Светльо ще се върне в националния тим. Той е само на 23 г., има много приказки около него - оставете го да диша. Не е поставял условие да се сменя треньор", добави Вуцов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  Рода от папуняци

    2 0 Отговор
    Явно само претенции без покритие

    15:03 27.10.2025

