Кристиано Роналдо: Опитвам се да се насладя максимално

Нападателят на Ал-Насър и португалския национален отбор Кристиано Роналдо коментира 950-ия си гол в професионалната си кариера. 40-годишният футболист се разписа в шестия кръг на Висшата лига на Саудитска Арабия срещу Ал-Хазм (2:0).

„Семейството ми казва: „Време е да спреш. Постигнал си всичко. Защо искаш да вкараш хиляда гола?“ Но аз не мисля така. Мисля, че все още правя добри неща, помагам на клуба и националния отбор, и защо да не продължа в същия дух? Сигурен съм, че когато приключа, ще бъда доволен, защото дадох всичко от себе си. Знам, че не ми остават много години, но се опитвам да се насладя максимално на малкото години, които имам“, заяви Роналдо пред Canal 11.

Роналдо играе за отбора на Саудитска Арабия от януари 2023 г. Състезавал се е още за Манчестър Юнайтед, Ювентус, Реал Мадрид и Спортинг Лисабон.