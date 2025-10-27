Само един мач ще се изиграе на "Боксинг дей" в Премиър лийг

Само един мач от Висшата лига ще се проведе на Боксинг дей (26 декември), твърди "Дейли Мейл". Решението за нарушаване на традицията, което може да предизвика недоволство, е продиктувано от натоварването на календара, причинено от разширяването на турнирите на УЕФА и преместването на мачовете от ФА Къп изцяло през уикендите.

Висшата лига има договорно задължение да осигури 33 уикенда за излъчване на телевизионните оператори и трябва да изпълни този ангажимент. Поради това, въпреки че окончателно решение все още не е взето, "Боксинг дей" вероятно ще бъде третиран като всеки друг петък през сезона, когато се излъчва само един двубой. Мачовете от кръга ще се разпределят в събота, неделя и понеделник, което ще позволи на лигата да изпълни критериите по договора си.

Първият мач на "Боксинг дей" се е изиграл през 1888 г. До 1965 г. в Англия дори са се провеждали мачове и на самия Коледен ден.

Според условията на договора за телевизионни права Висшата лига е задължена да осигури 33 уикенда и пет междинни кръга.

В ръководството на лигата има увереност, че догодина, когато "Боксинг дей" се пада в събота, програмата ще се върне към нормалния си вид.