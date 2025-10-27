Новини
Спорт »
Световен футбол »
Само един мач ще се изиграе на "Боксинг дей" в Премиър лийг

Само един мач ще се изиграе на "Боксинг дей" в Премиър лийг

27 Октомври, 2025 19:59 301 0

  • висша лига-
  • футбол-
  • боксинг дей

Решението за нарушаване на традицията, което може да предизвика недоволство, е продиктувано от натоварването на календара, причинено от разширяването на турнирите на УЕФА и преместването на мачовете от ФА Къп изцяло през уикендите

Само един мач ще се изиграе на "Боксинг дей" в Премиър лийг - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Само един мач от Висшата лига ще се проведе на Боксинг дей (26 декември), твърди "Дейли Мейл". Решението за нарушаване на традицията, което може да предизвика недоволство, е продиктувано от натоварването на календара, причинено от разширяването на турнирите на УЕФА и преместването на мачовете от ФА Къп изцяло през уикендите.

Висшата лига има договорно задължение да осигури 33 уикенда за излъчване на телевизионните оператори и трябва да изпълни този ангажимент. Поради това, въпреки че окончателно решение все още не е взето, "Боксинг дей" вероятно ще бъде третиран като всеки друг петък през сезона, когато се излъчва само един двубой. Мачовете от кръга ще се разпределят в събота, неделя и понеделник, което ще позволи на лигата да изпълни критериите по договора си.

Първият мач на "Боксинг дей" се е изиграл през 1888 г. До 1965 г. в Англия дори са се провеждали мачове и на самия Коледен ден.

Според условията на договора за телевизионни права Висшата лига е задължена да осигури 33 уикенда и пет междинни кръга.

В ръководството на лигата има увереност, че догодина, когато "Боксинг дей" се пада в събота, програмата ще се върне към нормалния си вид.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ