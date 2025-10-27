Шведският шампион продължава да пише история

Скромният тим на Мялби, който миналия понеделник стана шампион на Швеция за първи път в историята си, в неделя постави рекорд, като стана отборът, спечелил най-много точки в историята на футболното първенство на Швеция.

Това постижение може да бъде подобрено още в последните два кръга.

Мялби се наложи над Наркьопинг с 2:1 в неделя, като вече има 21 победи от 28 мача до момента в Алсвенскан.

Отборът вече има 69 точки до момента, като подобри постижението на Малмьо от 67 точки през 2010. Тимът може да стигне и до 75 точки в случаи на победи срещу ИФК Ворнамо и Хекен в последните два кръга.