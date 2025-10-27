Новини
Спорт »
Световен футбол »
Шведският шампион продължава да пише история

Шведският шампион продължава да пише история

27 Октомври, 2025 17:59 533 0

  • мялби-
  • швеция-
  • футбол-
  • шампион

Това постижение може да бъде подобрено още в последните два кръга

Шведският шампион продължава да пише история - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скромният тим на Мялби, който миналия понеделник стана шампион на Швеция за първи път в историята си, в неделя постави рекорд, като стана отборът, спечелил най-много точки в историята на футболното първенство на Швеция.

Това постижение може да бъде подобрено още в последните два кръга.

Мялби се наложи над Наркьопинг с 2:1 в неделя, като вече има 21 победи от 28 мача до момента в Алсвенскан.

Отборът вече има 69 точки до момента, като подобри постижението на Малмьо от 67 точки през 2010. Тимът може да стигне и до 75 точки в случаи на победи срещу ИФК Ворнамо и Хекен в последните два кръга.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ