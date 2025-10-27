Новини
Наказание грози Джуд Белингам след мача с Барселона

27 Октомври, 2025 16:29 476 0

  • джуд белингам-
  • барселона-
  • футбол-
  • реал мадрид

Часове след мача стана ясно, че английският национал може да бъде наказан за неприличен жест по време на срещата на „Бернабеу“

Наказание грози Джуд Белингам след мача с Барселона - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Джуд Белингам отново е под светлините на прожекторите, но този път не заради футболните си умения, показани в неделното Ел Класико с Барселона.

Часове след мача стана ясно, че английският национал може да бъде наказан за неприличен жест по време на срещата на „Бернабеу“.

22-годишният футболист на Реал Мадрид беше заснет да прави скандалния жест, посягайки към слабините си. Проблем за Белингам може да се окаже и фактът, че това не е първият път, в който англичанинът си позволява подобно своеволие.

През миналата година Белингам беше глобен с 25 000 паунда и получи условно наказание от един мач заради същия жест, който направи след изравнителния си гол при победата на Англия с 2:1 над Словакия на Евро 2024.

Тогава той обясни действията си като "шега" с близки приятели, които са били на мача в Германия, и заяви: "Жестът беше шега към мои близки приятели, които бяха на мача. Нищо освен уважение към начина, по който игра отборът на Словакия тази вечер."

Белингам бе един от основните играчи за успеха на Реал срещу Барселона снощи, като едно от попаденията за 2:1, бе негово.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
