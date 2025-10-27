ЦСКА 1948 победи Лудогорец в луд мач с 9 гола в Бистрица

ЦСКА 1948 тресна с 5:4 Лудогорец в последния мач от тринадесетия кръг на efbet Лига. Отборът на Иван Стоянов победи заслужено, като при малко повече шанс успехът на "червените" от Бистрица можеше да бъде по-изразителен. Мамаду Диало даде ранен аванс на домакините. Бърнард Текпетей изравни със силен шут в десетата минута. Малко след това Елиас Франко вкара с глава за 2:1.

В 40-ата минута Браян Собреро реализира смайващ гол с удар зад централната линия. В началото на второто полувреме Оливие Вердон си отбеляза автогол за 4:1. В 71-ата минута Борислав Цонев покачи на 5:1 с прецизен изстрел. В 82-ата минута Андре Хофман изненада Димитър Шейтанов с връщане назад, след което падна автогол в полза на "орлите". В 90-ата минута Ивайло Чочев намери мрежата след корнер за 5:3. Малко след това националът пропусна дузпа, а дълбоко в добавеното време бившата звезда на Палермо направи 5:4.

За повече обаче не остана време. Поражението оставя отбора от Разград на девет точки от водача Левски, като шампионите имат мач по-малко. ЦСКА 1948 пък е с три пункта зад "сините" и равен брой срещи с тима на Хулио Веласкес. Паметното шоу в Бистрица беше изгледано на живо от националния селекционер Александър Димитров.

Срещата започна с лек превес на домакините, които успяха да стигнат до бърз гол. Огнен Гашевич направи двойно подаване отляво с Елиас Франко, навлезе в наказателното поле на Лудогорец и намери голмайстора Мамаду Диало. След секунда нападателят на ЦСКА 1948 прати топката в мрежата - 1:0 за тима на Иван Стоянов.

Радостта на "червените" от Бистрица трая кратко. В десетата минута Фредерик Масиел сбърка в комбинация в половината на ЦСКА 1948, топката попадна у Бърнард Текпетей. Последва силен изстрел на ганаеца, а плонжиралият Димитър Шейтанов видя как топката се спира в долния десен ъгъл - 1:1.

Отговорът на ЦСКА 1948 не закъсня и хората на Иван Стоянов отново поведоха. Лоша намеса на вратаря Хендрик Бонман при центриране от корнер позволи на Елиас Франко да намери далечния ъгъл с глава - 2:1 за домакините. Малко след това Кайо Видал проби, получи се карамбол и топката отново попадна у бразилеца. Последва изстрел, който профуча на метър покрай целта.

В 37-ата минута акция на Лудогорец отляво, където испанецът Сон центрира отляво успоредно на голлинията. Йоел Андерсон шутира, но Димитър Шейтанов успя да избие с крак от голлинията. Веднага след това страничният съдия Тодор Вуков вдигна своя флаг за засада.

В 40-ата минута "червените" нанесоха нов удар. Той дойде от крака на Браян Собреро. Аржентинецът получи топката зад централната линия и видя, че Хендрик Бонман е излязъл напред - последва прехвърлящ изстрел и уникален гол - 3:1 за ЦСКА 1948.

Второто полувреме започна с възможност за ЦСКА 1948 да отбележи четвърти гол. Елиас Франко получи подаване в наказателното поле, измъкна се и от сравнително малък ъгъл потърси този при далечната греда. Топката обаче се отби в дирека и не навести мрежата на разградския тим отново.

В 53-ата минута Оливие Вердон си вкара автогол в опит да изчисти топката след удар с глава на Мамаду Диало - така авансът на ЦСКА 1948 набъбна на 4:1. Малко по-късно Браян Собреро влезе в ролята на Диего Марадона и преодоля като на шега двама бранители в жълто. След това аржентинецът комбинира с капитана Мамаду Диало, който не успя да намери опразнената врата отблизо - голям пропуск на отбора на Иван Стоянов.

В 61-ата минута Петър Станич пропусна изгодна възможност да намали разликата. Сръбският атакуващ халф получи пас отляво и с глава потърси далечния ъгъл. Топката обаче не намери очертанията на вратата на столичния тим. В 69-ата минута резервата Станислав Иванов пробва с техничен удар да изненада Димитър Шейтанов, но крилото не сполучи и последва аут.

В 71-ата минута Борислав Цонев увеличи преднината на ЦСКА 1948. Бившият халф на Левски и Берое простреля Хендрик Бонман в долния ляв ъгъл с шут от около 18 метра - гол и 5:1 за домакините. В 78-ата минута германският вратар на "орлите" изби голов изстрел на резервата на "червените" Марто Бойчев.

В 82-ата минута националът Димитър Шейтанов беше изненадан от бранителя Андре Хофман, който върна топката към вратаря, който не беше подготвен за това и тя се спря в мрежата му - автогол и 5:2.

В последната минута на редовното време резервата Ивайло Чочев беше най-съобразителен след ъглов удар и резултатът беше намален от опитния футболист с глава - 5:3 за "червените". Последваха драматични минути, защото в началото на добавеното време Даниел Медина игра с ръка в наказателното поле на ЦСКА 1948 и реферът Мариян Гребенчарски правилно посочи бялата точка. Зад топката застана Ивайло Чочев, но националът намери горната греда, след което кълбото тупна точно на голлинията - резултатът остана непроменен.