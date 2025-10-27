Решението за 115-те обвинения във финансови нарушения срещу Манчестър Сити наближава

Манчестър Сити ще научи в близките седмици окончателното решение по делото за 115-те обвинения във финансови нарушения, повдигнати срещу клуба. Според информация на The Mirror, това най-вероятно ще се случи по време на паузата за националните отбори в средата на месец ноември.

Процесът започна още през септември миналата година и приключи в началото на декември. Оттогава няколко пъти се очакваше независимата комисия да излезе със становище, но решението бе отлагано. Сега се смята, че то ще бъде взето именно през ноември, а дори при ново забавяне, представители на клубове от Висшата лига прогнозират, че това ще стане най-късно до края на 2025-а година.

Обвиненията покриват периода 2009–2018 година и засягат предполагаеми нарушения на финансовите регулации и непълно предоставяне на данни. Първоначално те бяха 115, но впоследствие достигнаха около 130 заради разминавания в правилата за някои сезони. През целия процес Манчестър Сити категорично защитава позицията си на невинен.

По време на делото са разгледани приблизително 250 000 документа. Ако „гражданите“ бъдат признати за виновни, възможните санкции варират от отнемане на точки до изваждане от Висшата лига.

Дори решението да стане факт през следващите седмици, целият процес може да се проточи още дълго, тъй като се очакват и последващи обжалвания, които биха забавили окончателния изход с поне още година.