Новини
Спорт »
Световен футбол »
Треньорът на Лудогорец: Нямам обяснение как нападателите им превръщаха всяка топка в гол

27 Октомври, 2025 20:29 953 7

  • лудогорец-
  • руи мота-
  • футбол-
  • цска 1948

Нормално е феновете да викат "оставка"

Треньорът на Лудогорец: Нямам обяснение как нападателите им превръщаха всяка топка в гол - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на Лудогорец Руи Мота даде мнението си след поражение с 4:5 срещу ЦСКА 1948. Португалецът призна, че му е трудно да разбере защо отборът му допусна пет попадения в Бистрица и коментира сдържано виковете "оставка" от феновете на "орлите".

"Трудно е да разбера какво направихме и защо позволихме да вкарат толкова голове, колкото не бяхме допуснали в 11 мача досега. Всяка топка, която отиваше до нападателите им се превръщаше в гол, това няма обяснение. Ако не си агресивен, няма как да се справиш в хода на двубоя. Трябваше да сме по-агресивни, това бяха моите инструкции. Те бяха по-агресивни в единоборствата. Каквото е за тях, такова е и за тях. Ясно е, че в различните турнири условията са различни.

Когато получихме гол във втората минута, беше ясно, че мачът тръгва лошо за нас. Реагирахме късно, идеята ни беше през второто полувреме да вкараме ранен гол. Но не се случи. Когато си допуснал пет гола, със сигурност сме направили немалко грешки. Когато допуснеш пет гола за един мач, със сигурност влияе. Трябва да се завърнем и отговорим, да покажем игра, която се очаква от Лудогорец. Когато не побеждаваш, логично има напрежение, това не е добре. Да, аз съм отговорен за този отбор. Когато нещата не се стичат според очакванията, аз съм отговорен. Нормално е феновете да викат "оставка", заяви Руи Мота.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Игра ли са Тото

    7 2 Отговор
    Нямал обяснения!?

    20:38 27.10.2025

  • 2 Кокошката🐔🐔🐔

    11 0 Отговор
    Черно тото на 101 процента

    Коментиран от #7

    20:45 27.10.2025

  • 3 Спецназ

    7 1 Отговор
    Аз съм цесекар. Време е "Проекта" Лудогорец да бъде не закрит,
    просто да се върне в нормалния футбол без Съдии и Изпълкоми и така.

    ако ще Левски или 48 да станат шампиони! Да стават!

    Ще се радвам, Баце!
    То бива влагане на милиони в бразилци и какви ли не скъпи футболисти ,
    пране на пари от трансфери ЗАБЕЛЕЖЕТЕ!

    Некакви които Прехода ги произведе с хиляди-
    направили пари от нарязването на Морския ни Флот на СКРАП!

    И едни фабрики дето половината производство на хапчета не са ХАПЧЕТА.

    ФАКТ!

    Коментиран от #4

    20:45 27.10.2025

  • 4 Хотели

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Спецназ":

    Колега ти не разбра ли, че Киро Гела бута неговия подчинен Цеката тая година той да е шампион и играят комбина срещу Левски само и само да не станат те шампиони

    20:52 27.10.2025

  • 5 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    А ЧЕРНО ТОТО?

    20:58 27.10.2025

  • 6 Величко

    1 0 Отговор
    Оффф ... , тоя път и съдиите не можаха да ви спасят ... ! Е , в последния мач с другия ЦСКА успяха , но сега ... !

    21:03 27.10.2025

  • 7 Левскар

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кокошката🐔🐔🐔":

    Головете на Чорбата бяха вратарски.Вратаря беше като ученичка от десети клас...Ми то явно ,че пуска топката да влезе.

    .

    21:18 27.10.2025

