Халфът на ЦСКА след фиестата срещу Лудогорец: Имаме потенциал за титлата

Халфът на ЦСКА 1948 Браян Собреро бе много доволен от победата на тима с 5:4 над Лудогорец. Аржентинецът смята, че отборът е показал, че има потенциал да стане шампион, като ще играе мач за мач.

“За гола мога да кажа, че видях, че вратарят не беше на позиция и не мислех много. Пробвах да стрелям и вкарах красив гол. Най-важно е отборът да победи. Днес от един спечелен мач накрая можеше и да не го вземем. При толкова голям резултат трябва да внимаваме повече. Трябва да продължим да се раздаваме. Много съм щастлив от победата. Отборът показа, че имаме добър състав с потенциал да станем шампион. Играем мач за мач и ще видим докъде ще стигнем”, каза Собреро.