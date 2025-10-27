Халфът на ЦСКА след фиестата срещу Лудогорец: Имаме потенциал за титлата

Халфът на ЦСКА 1948 Браян Собреро бе много доволен от победата на тима с 5:4 над Лудогорец. Аржентинецът смята, че отборът е показал, че има потенциал да стане шампион, като ще играе мач за мач.
“За гола мога да кажа, че видях, че вратарят не беше на позиция и не мислех много. Пробвах да стрелям и вкарах красив гол. Най-важно е отборът да победи. Днес от един спечелен мач накрая можеше и да не го вземем. При толкова голям резултат трябва да внимаваме повече. Трябва да продължим да се раздаваме. Много съм щастлив от победата. Отборът показа, че имаме добър състав с потенциал да станем шампион. Играем мач за мач и ще видим докъде ще стигнем”, каза Собреро.
1 Даниел
22:06 27.10.2025
2 Столичанин
Може би един як съдебен иск ще ви научи да казвате нещата с истинските им имена и да се научите да бъдете поне малко истински журналисти.
22:06 27.10.2025
3 Въгларово
22:10 27.10.2025
4 ЦСКА
Коментиран от #5
22:20 27.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.