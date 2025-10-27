Новини
Спорт »
Бг футбол »
Халфът на ЦСКА след фиестата срещу Лудогорец: Имаме потенциал за титлата

Халфът на ЦСКА след фиестата срещу Лудогорец: Имаме потенциал за титлата

27 Октомври, 2025 21:59 732 5

  • браян собреро-
  • цска 1948-
  • лудогорец-
  • футбол

За гола мога да кажа, че видях, че вратарят не беше на позиция и не мислех много

Халфът на ЦСКА след фиестата срещу Лудогорец: Имаме потенциал за титлата - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Халфът на ЦСКА 1948 Браян Собреро бе много доволен от победата на тима с 5:4 над Лудогорец. Аржентинецът смята, че отборът е показал, че има потенциал да стане шампион, като ще играе мач за мач.

“За гола мога да кажа, че видях, че вратарят не беше на позиция и не мислех много. Пробвах да стрелям и вкарах красив гол. Най-важно е отборът да победи. Днес от един спечелен мач накрая можеше и да не го вземем. При толкова голям резултат трябва да внимаваме повече. Трябва да продължим да се раздаваме. Много съм щастлив от победата. Отборът показа, че имаме добър състав с потенциал да станем шампион. Играем мач за мач и ще видим докъде ще стигнем”, каза Собреро.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даниел

    4 2 Отговор
    Само късмета ги спаси от това Да загубят мач от 5:1,имали били потенциал.

    22:06 27.10.2025

  • 2 Столичанин

    6 2 Отговор
    Алоуу,Факти ли сте,какви сте....клуба от Бистрица не се казва ЦСКА,а носи съвсем друго наименование.
    Може би един як съдебен иск ще ви научи да казвате нещата с истинските им имена и да се научите да бъдете поне малко истински журналисти.

    22:06 27.10.2025

  • 3 Въгларово

    4 2 Отговор
    На този мач бяха един файтон хора! Толкова са" феновете" на тези изкуствени отбори

    22:10 27.10.2025

  • 4 ЦСКА

    3 3 Отговор
    Отбора на всички които не припознаха ще стане шампион преди Литекс София! Колко им е трудно на тези които предадоха отбора си за да приемат пришълците от Ловеч...

    Коментиран от #5

    22:20 27.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ