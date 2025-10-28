Новини
Трагедия край Милано: Вратарят на Интер Йосеп Мартинес участва в смъртоносен пътен инцидент

28 Октомври, 2025 15:23 654 0

Разследването по случая продължава, като се очакват допълнителни подробности в следващите дни

Трагедия край Милано: Вратарят на Интер Йосеп Мартинес участва в смъртоносен пътен инцидент - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В ранните часове на днешния ден, близо до тренировъчния комплекс на Интер, се разигра драматичен инцидент с фатален изход. Резервният страж на "нерадзурите" Йосеп Мартинес неволно стана участник в катастрофа, при която загина възрастен мъж. По данни на водещи италиански и испански издания, Мартинес е управлявал личния си автомобил, когато внезапно е блъснал 81-годишен човек, придвижващ се с електрическа инвалидна количка.

Трагедията се е случила в непосредствена близост до базата на миланския гранд. Свидетели разказват, че вратарят е реагирал светкавично – оказал е първа помощ на пострадалия и незабавно е повикал спешна медицинска помощ, включително и хеликоптер. За съжаление, въпреки усилията, възрастният мъж е починал на място.

В резултат на трагичния инцидент, ръководството на Интер отмени насрочената пресконференция на старши треньора Кристиан Киву преди предстоящия двубой с Фиорентина, като израз на съпричастност и уважение към загиналия.

Очевидци и медии подчертават, че Мартинес е бил дълбоко потресен от случилото се и е съдействал изцяло на органите на реда за изясняване на обстоятелствата около катастрофата.


