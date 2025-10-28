Леонел Меси с амбиция за още един Мондиал

Лионел Меси се надява да бъде в оптимална кондиция и да играе на световното първенство по футбол през 2026 година в Северна Америка.

Аржентинската мегазвезда наскоро удължи договора си с отбора от Мейджър лийг сокър Интер Маями до 2028 г., давайки ясен знак, че все още не обмисля отказване, въпреки че ще навърши 39 години през юни догодина.

В интервю за NBC News осемкратният носител на "Златната топка“ заяви, че участието му на Мондиала зависи от физическото му състояние, информира БНР.

"Нещо изключително е да мога да участвам в Световно първенство и бих искал да го направя“, каза аржентинският капитан в интервюто.

"Бих искал да съм там, да съм добре и да бъда важна част от това да помагам на отбора си. Ще оценявам това ежедневно, когато започна предсезонната подготовка догодина с Интер (и ще видя дали наистина мога да бъда 100%, дали мога да бъда полезен и тогава ще взема решение. Наистина съм нетърпелив, защото това е Световно първенство. Отиваме там, след като спечелихме последното и възможността да защитаваме титлата на терена е впечатляваща, защото винаги е мечта да играя с националния отбор", каза още той.

Докато Меси е натрупал безброй клубни и индивидуални отличия, успехът с Аржентина му се изплъзваше, докато не спечели Копа Америка през 2021 г., преди да спечели световното първенство през 2022 г. в Катар.

"Това беше мечтата на живота ми“, каза Меси за победата над Франция на финала.

"Това беше единственото нещо, което ми липсваше на професионално ниво, защото имах късмета да постигна всичко на индивидуално ниво, на отборно ниво с Барселона, и мисля, че това е мечтата на всеки играч. Когато попитате играч каква е мечтата му, това е да бъде световен шампион.“

Меси е играл в 195 мача и е отбелязал рекордните 114 гола за страната си. Завръщането му за Световното първенство през 2026 г. би отбелязало шестото му участие в турнира.