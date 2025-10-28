Новини
Барселона затяга дисциплината около Ламин Ямал

Барселона затяга дисциплината около Ламин Ямал

28 Октомври, 2025 23:08

Клубът е въвел три ключови рестрикции

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След бурното Ел Класико, завършило с поражение за Барселона, ръководството на каталунския гранд предприе решителни стъпки спрямо изгряващия талант Ламин Ямал. На спешна среща с влиятелния му агент Жорже Мендеш, шефовете на „блаугранас“ обсъдиха тревожните прояви и поведението на младия нападател, които напоследък не отговарят на високите стандарти на клуба. Според авторитетните издания Mundo Deportivo и Sport, Барса е въвела три ключови рестрикции, целящи да върнат Ямал в правия път и да затвърдят професионализма му.

На първо място, клубът настоява Ламин Ямал да ограничи присъствието си в социалните мрежи, особено що се отнася до личния му живот и връзката му с популярната певица Ники Никол. Публикациите, които предизвикват излишно напрежение, вече ще бъдат под строг контрол.

Втората мярка засяга медийните изяви на младата звезда – всяко интервю ще се провежда единствено след одобрение от Жорже Мендеш, за да се избегнат неуместни коментари и евентуални скандали в публичното пространство.

Третата стъпка е свързана с физическото състояние на Ямал. От „Камп Ноу“ са разпоредили индивидуални тренировки и специални възстановителни процедури по време на почивните дни, тъй като футболистът все още се възстановява от травма, която го измъчва.

С тези нови правила каталунският клуб се надява да насочи младия си диамант към по-зряло и отговорно поведение, както на зеления терен, така и извън него, за да се превърне в истински лидер на бъдещето.

Припомняме, че преди дербито с Реал Мадрид, Ламин Ямал разбуни духовете с провокативна публикация срещу „белия балет“, а след финалния съдийски сигнал влезе в остри словесни сблъсъци с Винисиус и Дани Карвахал – действия, които не останаха незабелязани от ръководството на Барселона.


