Новини
Спорт »
Бг футбол »
Радослав Златков напуска ЦСКА

Радослав Златков напуска ЦСКА

28 Октомври, 2025 19:47 566 0

  • директор -
  • цска-
  • радослав златков-
  • напуска-
  • оставка

Изпълнителният директор е подал оставка

Радослав Златков напуска ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на ЦСКА Радослав Златков напуска клуба. Той е подал оставка, която е била веднага приета, като двете страни се разделят по взаимно съгласие, пише Sportal.bg.

Златков пристигна на “Българска армия” през септември 2024 година след 25-годишен международен опит в различни икономически сектори, като замени на поста Филип Филипов и Стоян Орманджиев, които първоначално останаха в клуба, след което обаче бяха освободени от ръководните постове при 31-кратните шампиони.

“Мисията пред г-н Златков ще бъде да ръководи мениджърския екип на ЦСКА, за да оптимизира управлението на приоритетите на клуба, а именно: реконструкцията на ст. “Българска армия”, модернизирането на тренировъчната база в Панчарево и развитието на детско-юношеската школа. Паралелно с това ще менажира обновяването на играчите в отбора, което ще превърне ЦСКА в модерен европейски клуб”, написаха преди 13 месеца шефовете на “червените” в представянето на вече бившия си директор.

През последните месеци Златков попадна под критиките на легендата Христо Стоичков, както и на голяма част от привържениците на тима, след като отборът загуби финала за Купата на България и не се класира втора поредна година в евротурнирите.

Очаква се в съвсем скоро време клубът да обяви новия изпълнителен директор на ЦСКА.

Това е поредната сериозна рокада при “армейците” през този сезон, след като вече бе сменен треньорът - Душан Керкез с Христо Янев и спортният директор Пауло Нога с Бойко Величков, както и шефът на школата Костадин Ангелов с Петър Занев.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ