Наполи надви Лече и записа седмата си победа в Серия А този сезон

В изключително напрегнат мач от 9-ия кръг на италианската Серия А, Наполи успя да се наложи с минималното 1:0 като гост на Лече. Единственото попадение в срещата бе дело на Франк Ангиса, който вкара в 69-ата минута след асистенция на свежия резерв Давид Нереш.

Домакините от Лече имаха реален шанс да изравнят резултата, но пропуснаха дузпа в 55-ата минута, изпълнена от Франческо Камарда, който не успя да преодолее вратаря на гостите. Този пропуск се оказа решаващ за крайния изход на двубоя.

С този успех Наполи се изкачи на върха в класирането, като вече води с три точки пред Интер, макар и с мач повече. От своя страна Лече претърпя пета загуба през сезона и заема 16-ото място в таблицата.