Новини
Спорт »
Световен футбол »
Марио Балотели на прага на завръщане – оферта от ОАЕ събужда футболната му кариера

Марио Балотели на прага на завръщане – оферта от ОАЕ събужда футболната му кариера

31 Декември, 2025 13:42 527 2

  • марио балотели-
  • голмайстор-
  • ал-итифак-
  • дженоа -
  • серия а

Последният му официален мач датира от 21 декември 2024 година

Марио Балотели на прага на завръщане – оферта от ОАЕ събужда футболната му кариера - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След почти година далеч от големите футболни сцени, ексцентричният италиански нападател Марио Балотели е на път да се завърне под светлините на прожекторите. Според последни информации, 35-годишният голмайстор е получил примамливо предложение от дубайския клуб Ал-Итифак, който се състезава във втората дивизия на Обединените арабски емирства.

Последният официален мач на Балотели датира от 21 декември 2024 година, когато той се появи като резерва за Дженоа в двубой от италианската Серия А срещу Наполи. Оттогава насам, темпераментният нападател бе извън футболните терени, но сега изглежда готов да напише нова глава в своята пъстра кариера.

През годините Балотели остави ярка следа в европейския футбол, носейки екипите на грандове като Милан, Ливърпул, Манчестър Сити и Интер.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на църния

    0 0 Отговор
    Запложда само бели кадъни

    Коментиран от #2

    14:39 31.12.2025

  • 2 Милена

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на църния":

    Винаги съм искала да пробвам с черен. Имах приятелка като студентки и на един купон беше опитала и каза, че е невероятно.

    14:54 31.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ