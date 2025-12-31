Марио Балотели на прага на завръщане – оферта от ОАЕ събужда футболната му кариера

След почти година далеч от големите футболни сцени, ексцентричният италиански нападател Марио Балотели е на път да се завърне под светлините на прожекторите. Според последни информации, 35-годишният голмайстор е получил примамливо предложение от дубайския клуб Ал-Итифак, който се състезава във втората дивизия на Обединените арабски емирства.

Последният официален мач на Балотели датира от 21 декември 2024 година, когато той се появи като резерва за Дженоа в двубой от италианската Серия А срещу Наполи. Оттогава насам, темпераментният нападател бе извън футболните терени, но сега изглежда готов да напише нова глава в своята пъстра кариера.

През годините Балотели остави ярка следа в европейския футбол, носейки екипите на грандове като Милан, Ливърпул, Манчестър Сити и Интер.