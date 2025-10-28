Аталанта и Милан не излъчиха победител

Аталанта и Милан завършиха при резултат 1:1 в интригуващ двубой от деветия кръг на Серия А.

Още в самото начало „росонерите“ дадоха заявка за победа. Самуеле Ричи се възползва от неразчетено изчистване след ъглов удар и с мощен шут от границата на наказателното поле разпечата вратата на Марко Карнезеки, давайки преднина на гостите още в третата минута.

Бергамаските не се поколебаха и натиснаха здраво през първата част. Исак Хиен бе близо до изравняване с опасен удар с глава, а френският страж на Милан Майк Менян трябваше да се намесва решително след далечен изстрел на Едерсон. Натискът на „нерадзурите“ даде резултат десетина минути преди почивката – Адемола Луукман се измъкна зад защитата и с прецизен удар с левия крак възстанови равенството, с което върна надеждите на домакините.

След паузата темпото леко спадна, но битката на терена не стихна. Лоренцо Бернаскони опита да изненада Менян, но вратарят на гостите демонстрира хладнокръвие и спаси. В средата на втората част и двамата треньори прибегнаха до свежи сили, търсейки победния гол. В самия край на срещата, когато Давиде Дзапакости отправи страховит удар, насочен под гредата, но Менян отново показа класа и изби в корнер, запазвайки равенството.

След този резултат Милан остава на втора позиция в класирането с 18 точки, докато лидерът Наполи води с 21. Аталанта продължава без поражение и вече има 13 точки в актива си.