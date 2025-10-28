Новини
Спорт »
Световен футбол »
Аталанта и Милан не излъчиха победител

Аталанта и Милан не излъчиха победител

28 Октомври, 2025 23:42 262 0

  • милан-
  • аталанта-
  • серия а-
  • равенство-
  • футболен мач-
  • резултат-
  • класиране-
  • гол-
  • бергамо-
  • самуеле ричи-
  • адемола луукман-
  • майк менян-
  • спортни новини

Двата тима си отбелязапха по един гол през първото полувреме

Аталанта и Милан не излъчиха победител - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Аталанта и Милан завършиха при резултат 1:1 в интригуващ двубой от деветия кръг на Серия А.

Още в самото начало „росонерите“ дадоха заявка за победа. Самуеле Ричи се възползва от неразчетено изчистване след ъглов удар и с мощен шут от границата на наказателното поле разпечата вратата на Марко Карнезеки, давайки преднина на гостите още в третата минута.

Бергамаските не се поколебаха и натиснаха здраво през първата част. Исак Хиен бе близо до изравняване с опасен удар с глава, а френският страж на Милан Майк Менян трябваше да се намесва решително след далечен изстрел на Едерсон. Натискът на „нерадзурите“ даде резултат десетина минути преди почивката – Адемола Луукман се измъкна зад защитата и с прецизен удар с левия крак възстанови равенството, с което върна надеждите на домакините.

След паузата темпото леко спадна, но битката на терена не стихна. Лоренцо Бернаскони опита да изненада Менян, но вратарят на гостите демонстрира хладнокръвие и спаси. В средата на втората част и двамата треньори прибегнаха до свежи сили, търсейки победния гол. В самия край на срещата, когато Давиде Дзапакости отправи страховит удар, насочен под гредата, но Менян отново показа класа и изби в корнер, запазвайки равенството.

След този резултат Милан остава на втора позиция в класирането с 18 точки, докато лидерът Наполи води с 21. Аталанта продължава без поражение и вече има 13 точки в актива си.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ