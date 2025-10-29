Тейлър Фриц стартира уверено на Мастърса в Париж с категорична победа

Американският тенисист Тейлър Фриц даде силна заявка за успех на престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" в Париж, след като преодоля първото си препятствие с впечатляваща игра. Четвъртият поставен в основната схема демонстрира класа и хладнокръвие, като се наложи над канадеца Александър Вукич с резултат 7:6(4), 6:2. Двубоят, който продължи час и 35 минути, предложи оспорван тенис, особено в началото.

В първия сет Фриц срещна сериозна съпротива от 103-ия в световната ранглиста Вукич, като двамата стигнаха до тайбрек. Там американецът показа завидна концентрация, повеждайки с 4:0 точки и не изпусна инициативата до края на сета.

Във втората част Фриц напълно контролираше събитията на корта. С два безапелационни пробива той не остави шанс на съперника си и затвори мача в своя полза, демонстрирайки отлична форма и амбиция за дълбоко класиране в турнира.

В следващия кръг американецът ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между 13-ия в схемата Александър Бублик и представителя на домакините Корентен Муте.