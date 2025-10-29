Новини
Спорт »
Тенис »
Тейлър Фриц стартира уверено на Мастърса в Париж с категорична победа

Тейлър Фриц стартира уверено на Мастърса в Париж с категорична победа

29 Октомври, 2025 09:09 347 1

  • тенис-
  • тейлър фриц-
  • турнир -
  • мастърс 1000-
  • париж-
  • основната схема -
  • александър вукич

Американецът отстрани канадеца Александър Вукич

Тейлър Фриц стартира уверено на Мастърса в Париж с категорична победа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Американският тенисист Тейлър Фриц даде силна заявка за успех на престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" в Париж, след като преодоля първото си препятствие с впечатляваща игра. Четвъртият поставен в основната схема демонстрира класа и хладнокръвие, като се наложи над канадеца Александър Вукич с резултат 7:6(4), 6:2. Двубоят, който продължи час и 35 минути, предложи оспорван тенис, особено в началото.

В първия сет Фриц срещна сериозна съпротива от 103-ия в световната ранглиста Вукич, като двамата стигнаха до тайбрек. Там американецът показа завидна концентрация, повеждайки с 4:0 точки и не изпусна инициативата до края на сета.

Във втората част Фриц напълно контролираше събитията на корта. С два безапелационни пробива той не остави шанс на съперника си и затвори мача в своя полза, демонстрирайки отлична форма и амбиция за дълбоко класиране в турнира.

В следващия кръг американецът ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между 13-ия в схемата Александър Бублик и представителя на домакините Корентен Муте.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 волан

    0 0 Отговор
    Тейлър Фриц е равноименен на Тейлър Суифт.

    09:21 29.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ