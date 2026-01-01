ОФК Костинброд с мащабна селекция: Осем нови попълнения, петима от тях идват от Витоша (Бистрица)

ОФК Костинброд направи сериозна крачка към подсилване на състава си, като привлече цели осем нови футболисти преди старта на пролетния полусезон в Югозападната Трета лига. Новината бе официално обявена на клубния сайт, а феновете на „сините“ вече тръпнат в очакване да видят новите лица в действие.

Сред новопривлечените играчи изпъкват петима, които до неотдавна носеха екипа на Витоша (Бистрица) – клуб, който наскоро прекрати участието си в групата. Вратарят Валентин Галев, защитниците Любомир Сарафски и Кристиян Николов, полузащитникът Вилян Спасов и нападателят Мартин Зимбилев ще се борят за място в титулярния състав на Костинброд и ще се опитат да пренесат своя опит и класа в новия си отбор.

Към тях се присъединява и Николай Маринов, който се завръща в Костинброд след престой в Ботев (Ихтиман).

Другите нови попълнения са Стефан Методиев, привлечен от ФК Кюстендил – също участник в шампионата, както и Кристиян Цонков от Партизан (Червен бряг).

С този ход треньорският щаб на Костинброд демонстрира амбиция и желание за по-силно представяне през втората част на сезона.