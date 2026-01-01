Новини
Спорт »
Бг футбол »
ОФК Костинброд с мащабна селекция: Осем нови попълнения, петима от тях идват от Витоша (Бистрица)

1 Януари, 2026 09:18 485 3

  • офк костинброд-
  • нови футболисти-
  • витоша бистрица-
  • югозападна трета лига-
  • трансфери-
  • селекция-
  • футболни новини

Тимът е на 10-о място в класирането на Югозападната Трета лига

ОФК Костинброд с мащабна селекция: Осем нови попълнения, петима от тях идват от Витоша (Бистрица) - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ОФК Костинброд направи сериозна крачка към подсилване на състава си, като привлече цели осем нови футболисти преди старта на пролетния полусезон в Югозападната Трета лига. Новината бе официално обявена на клубния сайт, а феновете на „сините“ вече тръпнат в очакване да видят новите лица в действие.

Сред новопривлечените играчи изпъкват петима, които до неотдавна носеха екипа на Витоша (Бистрица) – клуб, който наскоро прекрати участието си в групата. Вратарят Валентин Галев, защитниците Любомир Сарафски и Кристиян Николов, полузащитникът Вилян Спасов и нападателят Мартин Зимбилев ще се борят за място в титулярния състав на Костинброд и ще се опитат да пренесат своя опит и класа в новия си отбор.

Към тях се присъединява и Николай Маринов, който се завръща в Костинброд след престой в Ботев (Ихтиман).

Другите нови попълнения са Стефан Методиев, привлечен от ФК Кюстендил – също участник в шампионата, както и Кристиян Цонков от Партизан (Червен бряг).

С този ход треньорският щаб на Костинброд демонстрира амбиция и желание за по-силно представяне през втората част на сезона.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дон Балон

    3 0 Отговор
    Няма ли го Баце, селекцията е провал.

    09:28 01.01.2026

  • 2 Уникална новина!

    1 1 Отговор
    Браво, най- важна статия за годината... Айде пишете и кой магазин е дежурна на 01.01 в Исперих и ще избиете рибата... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    09:35 01.01.2026

  • 3 маке

    1 0 Отговор
    Браво на Ванката, успех!

    09:46 01.01.2026

