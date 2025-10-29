Новини
Юношите на България до 17г. с минимална загуба от Словакия на старта на европейските квалификации

29 Октомври, 2025 10:01 473 0

Единственото попадение в срещата падна в 42-ата минута

Снимка: БФС
Юношеският национален отбор на България по футбол до 17 години стартира участието си в европейските квалификации с минимална загуба 0:1 от домакина Словакия. Единственото попадение в срещата падна в 42-ата минута, когато Симон Севчик реализира за словашкия тим.

Момчетата на селекционера Светослав Петров започнаха двубоя равностойно и създадоха няколко добри положения пред вратата на домакините. В 30-ата минута обаче българският страж получи червен картон и тимът ни бе принуден да играе повече от час с човек по-малко.

Въпреки численото неравенство, младите „лъвчета“ показаха характер, борбеност и желание да обърнат развоя на мача. През втората част България U17 бе по-добрият отбор на терена, създаде няколко отлични възможности за изравняване, но късметът не бе на наша страна.

Отборът продължава участието си в квалификационната група с два предстоящи мача срещу Швейцария и Сан Марино, като запазва реални шансове за класиране напред в надпреварата.


