Барселона с интерес към норвежкия талант Антонио Нуса

Каталунският гранд Барселона е насочил вниманието си към изгряващата звезда на норвежкия национален отбор и настоящ нападател на РБ Лайпциг – Антонио Нуса, разкриват испанските медии.

Според информация на авторитетното издание „Diario Sport“, скаутският мениджър на Барса и дясна ръка на спортния директор Деко – Жоао Амарал, е бил сред присъстващите на престижна среща на футболни агенти и спортни ръководители в Милано през изминалия месец. Именно там той е имал възможността да наблюдава отблизо 20-годишния нападател по време на ключовия квалификационен сблъсък между Норвегия и Италия. В този напрегнат двубой Нуса се отличи с изравнително попадение, което вдъхнови скандинавците да стигнат до впечатляваща победа с 4:1 над „Скуадра адзура“.

Благодарение на този успех, Норвегия си осигури място на финалите на Световното първенство през 2026 година.

На клубно ниво през сезон 2025/2026 Антонио Нуса има записани 13 срещи, в които се отчете с един гол и една асистенция за РБ Лайпциг. Договорът на младия нападател с германския клуб е валиден до 30 юни 2029 година, което може да затрудни евентуален трансфер. Барселона обаче е известна с умението си да привлича млади и перспективни футболисти, а интересът към Нуса е поредното доказателство за амбициите на „блаугранас“ да изграждат бъдещето си с таланти от световна класа.