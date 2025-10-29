Григор Димитров се отказа от участие срещу Даниил Медведев на Мастъра в Париж

Григор Димитров се отказа от участие във втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в зала от сериите "Мастърс" в Париж с награден фонд 6 128 940 евро.

34-годишният българин не излезе на корта за двубоя си с руснака Даниил Медведев, който трябваше да се проведе този следобед, съобщиха организаторите на надпреварата.

Турнирът в Париж беше първи за Димитров, който не бе играл от юли месец насам, когато скъса гръден мускул в мача си срещу Яник Синер от четвъртия кръг на "Уимбълдън".



В първия кръг в надпреварата на сингъл Димитров спечели със 7:6(5),6:1 срещу представителя на домакините Джовани Мпечи Перикар.

Вчера Димитров, заедно с французина Никола Маю, загубиха в турнира на двойки от Едуар Роже-Васлен и Юго Нис.