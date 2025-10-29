Новини
Григор Димитров се отказа от участие срещу Даниил Медведев на Мастъра в Париж

29 Октомври, 2025 15:52

Българинът не излезе на корта

Григор Димитров се отказа от участие срещу Даниил Медведев на Мастъра в Париж - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров се отказа от участие във втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в зала от сериите "Мастърс" в Париж с награден фонд 6 128 940 евро.

34-годишният българин не излезе на корта за двубоя си с руснака Даниил Медведев, който трябваше да се проведе този следобед, съобщиха организаторите на надпреварата.

Турнирът в Париж беше първи за Димитров, който не бе играл от юли месец насам, когато скъса гръден мускул в мача си срещу Яник Синер от четвъртия кръг на "Уимбълдън".


В първия кръг в надпреварата на сингъл Димитров спечели със 7:6(5),6:1 срещу представителя на домакините Джовани Мпечи Перикар.

Вчера Димитров, заедно с французина Никола Маю, загубиха в турнира на двойки от Едуар Роже-Васлен и Юго Нис.


  • 1 Програмиста

    15 2 Отговор
    Тоя кога ще спре да ни излага....

    15:53 29.10.2025

  • 2 бушприт

    6 0 Отговор
    ... на МастърСа в Париж....А не на Мастъра.Мастър е друго нещо. Вижте любимия ни актьор Стефан Данаилов!

    15:56 29.10.2025

  • 3 Дориана

    10 0 Отговор
    Много ясно, заложено му беше. Не е във форма и трябва да приключи.

    15:57 29.10.2025

  • 4 Все тая

    11 1 Отговор
    "Гришо" му викат мисирките. Тоя български не знае, те му се кланят.

    15:57 29.10.2025

  • 5 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Тоя като хване некоя кофла и е тотал щета

    16:14 29.10.2025

  • 6 Перо

    8 0 Отговор
    На кауна му е време да се прибира в Хаскьой!

    16:15 29.10.2025

  • 7 Жиголо

    4 0 Отговор
    Господин Алфонсо се отказа, нищо друг път, важно по подиуми да се разхожда.

    16:16 29.10.2025

  • 8 Бибитко от Банкя

    2 0 Отговор
    Гришка е време да окачи маратонките на закачалката и да се насочи към семейния живот. Красавиците няма да са му в кърпа вързани до живот!

    16:17 29.10.2025

  • 9 Бостанжия

    3 0 Отговор
    Тоя кауньи да хваща мотиката вместо ракетата и да замени корта с бостанья у Асковско да си намери една загорели тъмнокожа по ,които си пада и. помисли за старините,че в Живота ,,заден ход"...НЯМАааа

    16:20 29.10.2025

  • 10 Мимч

    1 0 Отговор
    Ами,какво,добре е направил,за да не се излага и при игра след това да се прави на контузен.

    16:37 29.10.2025

  • 11 Майстор Тричко

    1 0 Отговор
    Изключитело неуважително към всички българи. Но каквото повикало - такова се обадило.

    16:39 29.10.2025

