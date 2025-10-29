Шаби Алонсо въвежда строги правила в Реал Мадрид: Ограничен достъп до базата и нова дисциплина

В последните дни атмосферата в Реал Мадрид се промени осезаемо, след като старши треньорът Шаби Алонсо наложи редица рестрикции, целящи да засилят фокуса и професионализма в отбора. Според информация на The Athletic, наставникът е предприел твърди мерки, които вече предизвикват разнопосочни реакции сред играчите и персонала на клуба.

Докато Карло Анчелоти беше известен със своята откритост и близост до футболистите, Алонсо залага на по-резервиран и дистанциран подход. Част от играчите споделят, че новият наставник е по-труднодостъпен и предпочита да държи професионална дистанция, което е рязък контраст с предишния режим на работа.

Една от най-обсъжданите промени е забраната за присъствие на роднини, приятели и агенти на футболистите в тренировъчната база на Реал Мадрид. Алонсо е категоричен, че само служители с ключови функции ще имат достъп до заниманията и съблекалнята, особено по време на домакинските срещи. Целта на тези ограничения е да се създаде по-интимна и концентрирана работна среда, в която играчите да се съсредоточат изцяло върху представянето си на терена.