Шаби Алонсо въвежда строги правила в Реал Мадрид: Ограничен достъп до базата и нова дисциплина

29 Октомври, 2025 21:39 626 1

Треньорът залага на по-резервиран и дистанциран подход

Шаби Алонсо въвежда строги правила в Реал Мадрид: Ограничен достъп до базата и нова дисциплина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните дни атмосферата в Реал Мадрид се промени осезаемо, след като старши треньорът Шаби Алонсо наложи редица рестрикции, целящи да засилят фокуса и професионализма в отбора. Според информация на The Athletic, наставникът е предприел твърди мерки, които вече предизвикват разнопосочни реакции сред играчите и персонала на клуба.

Докато Карло Анчелоти беше известен със своята откритост и близост до футболистите, Алонсо залага на по-резервиран и дистанциран подход. Част от играчите споделят, че новият наставник е по-труднодостъпен и предпочита да държи професионална дистанция, което е рязък контраст с предишния режим на работа.

Една от най-обсъжданите промени е забраната за присъствие на роднини, приятели и агенти на футболистите в тренировъчната база на Реал Мадрид. Алонсо е категоричен, че само служители с ключови функции ще имат достъп до заниманията и съблекалнята, особено по време на домакинските срещи. Целта на тези ограничения е да се създаде по-интимна и концентрирана работна среда, в която играчите да се съсредоточат изцяло върху представянето си на терена.


  • 1 Цяла работа на Германският Футбол

    0 0 Отговор
    е "брейнуашинг", докато всички заприличат на безмозъчни Прусаци, Прусия е най военизираната част на Германия, по стар прусашки маниер, въпроси не се задават, единствената мисъл е заповедта на Командването, с две думи "пушечно месо".
    Слаб, по слаб, най слаб Треньор, Шаби.😁

    22:16 29.10.2025

