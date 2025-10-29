Новини
Левски преодоля с лекота Хебър и се класира за осминафиналите на Купата на България

Левски преодоля с лекота Хебър и се класира за осминафиналите на Купата на България

29 Октомври, 2025 18:38 539 1

Никола Серафимов и Акрам Бурас се отчетоха с дебютни голове за "сините"

Левски преодоля с лекота Хебър и се класира за осминафиналите на Купата на България - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски се наложи безапелационно с 3:0 над Хебър в Пазарджик и си осигури място сред най-добрите 16 тима в турнира за Купата на България.

Срещата, която се проведе на стадион "Георги Бенковски", започна ударно за "сините". Още във втората минута северномакедонският национал Никола Серафимов откри резултата с прецизен удар с глава, с което отбеляза първия си гол с екипа на Левски.

Домакините от Хебър не се предадоха и в 17-ата минута бяха близо до изравняване, но Мартин Хайдаров разтресе напречната греда.

В 29-ата минута Марин Петков удвои преднината на гостите, внасяйки допълнително спокойствие в редиците на Левски.

След почивката момчетата на Хулио Веласкес продължиха да диктуват темпото на терена. В 61-ата минута Акрам Бурас, който също дебютира с попадение за "сините", оформи крайното 3:0 след отлична асистенция на Сангаре.

До последния съдийски сигнал гостите пропуснаха още няколко възможности да направят победата си още по-убедителна.

ХЕБЪР - ЛЕВСКИ 0:3
0:1 Никола Серафимов 2', 0:2 Марин Петков 29', 0:3 Акрам Бурас 61'

ХЕБЪР: 99. Мартин Янков - 19. Марио Дадаков, 17. Георги Вълчев, 20. Виктор Любенов, 7. Момчил Цветанов - 29. Янко Ангелов (К) (77' - 10. Валентин Доцев), 55. Мартин Хайдаров (87' - 14. Виторио Шотев) - 11. Илия Русинов (87' - 77. Константин Павлов), 2. Стефан Каменов, 8. Николай Ганчев (64' - 27. Роберт Мазан) - 15. Светослав Диков (64' - 9. Александър Петров)

Старши треньор: Николай Митов

ЛЕВСКИ: 78. Мартин Луков - 21. Алдаир, 31. Никола Серафимов, 6. Цунами (К), 7. Фабио Лима - 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас (71' -8. Карлос Охене) - 88. Марин Петков (77' - 22. Мазир Сула), 37. Рилдо Фильо (77' - 23. Патрик Мислович), 95. Карл Фабиен (60' - 3. Майкон) - 12 . Мустафа Сангаре (71' - 77. Борислав Рупанов)

Старши треньор: Хулио Веласкес


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ами

    2 0 Отговор
    Браво на Левски и успех срещу следващия съперник.

    19:27 29.10.2025

