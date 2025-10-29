Новини
Арсенал се нареди сред най-добрите осем за Купата на Лигата

29 Октомври, 2025 23:58 376 0

  • арсенал-
  • купа на лигата-
  • четвъртфинал-
  • брайтън-
  • букайо сака-
  • итън нуанер-
  • макс дауман-
  • футболни новини-
  • висша лига-
  • спортен триумф

„Артилеристите“ победиха Брайтън

Арсенал се нареди сред най-добрите осем за Купата на Лигата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Арсенал си осигури място на четвъртфиналите в турнира за Купата на Лигата на Англия. Вълнуващата среща срещу Брайтън завърши с категорична победа 2:0 за „артилеристите“, които демонстрираха класа и хъс пред собствена публика.

След равностойно първо полувреме, в което двата отбора се надлъгваха тактически, домакините взеха инициативата през втората част. Младият полузащитник Итън Нуанер разпечата резултата в 58-ата минута, след като получи прецизен пас от Майлс Люис-Скели и не остави шансове на вратаря на гостите. В 76-ата минута резервата Букайо Сака окончателно сложи точка на спора, отбелязвайки втори гол само шест минути след появата си на терена. С този гол Сака не само затвърди успеха на Арсенал, но и показа защо е сред най-ярките звезди на отбора.

Любопитен момент от двубоя бе дебютът на Макс Дауман, който започна като титуляр едва на 15 години и 302 дни. Така той влезе в историята като най-младия футболист, стартирал от първата минута за клуб от Висшата лига във всички турнири.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
