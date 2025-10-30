Новини
Спорт »
Световен футбол »
15-годишният Макс Доуман постави исторически рекорд с Арсенал в Купата на лигата

15-годишният Макс Доуман постави исторически рекорд с Арсенал в Купата на лигата

30 Октомври, 2025 07:00 801 1

  • макс доуман-
  • арсенал-
  • футбол

Той стана най-младият титуляр в историята на клуба

15-годишният Макс Доуман постави исторически рекорд с Арсенал в Купата на лигата - 1
Снимка:
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Футболният свят отново обърна поглед към школата на Арсенал. Едва 15-годишният Макс Доуман влезе в стартовия състав на Микел Артета за мача срещу Брайтън в четвъртия кръг на турнира за Купата на лигата (Карабао Къп) и по този начин стана най-младият титуляр в историята на “артилеристите”.

Доуман записа вече три участия за първия отбор на Арсенал през сезона, натрупвайки общо 54 игрови минути. Две от тях дойдоха във Висшата лига, а едно — при победата над Порт Вейл в предишния кръг на Купата на лигата.

С появата си в титулярния състав срещу Брайтън, младият халф подобри рекорда на друг юноша на клуба — Джак Портър, който миналата година дебютира на 16 години и 72 дни. Доуман е едва на 15 години и 302 дни.

Очаква се тийнейджърът да подпише дългосрочен договор с Арсенал, а според мнозина в Англия това е само началото на блестяща кариера. Доуман вече е и вторият най-млад футболист в историята на Висшата лига, като пред него е единствено съотборникът му Итън Нуанери.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха ха

    5 0 Отговор
    При нас осем години по възрастни от него се водят за млади и перспективни играчи

    07:10 30.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ