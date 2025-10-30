15-годишният Макс Доуман постави исторически рекорд с Арсенал в Купата на лигата

Футболният свят отново обърна поглед към школата на Арсенал. Едва 15-годишният Макс Доуман влезе в стартовия състав на Микел Артета за мача срещу Брайтън в четвъртия кръг на турнира за Купата на лигата (Карабао Къп) и по този начин стана най-младият титуляр в историята на “артилеристите”.

Доуман записа вече три участия за първия отбор на Арсенал през сезона, натрупвайки общо 54 игрови минути. Две от тях дойдоха във Висшата лига, а едно — при победата над Порт Вейл в предишния кръг на Купата на лигата.

С появата си в титулярния състав срещу Брайтън, младият халф подобри рекорда на друг юноша на клуба — Джак Портър, който миналата година дебютира на 16 години и 72 дни. Доуман е едва на 15 години и 302 дни.

Очаква се тийнейджърът да подпише дългосрочен договор с Арсенал, а според мнозина в Англия това е само началото на блестяща кариера. Доуман вече е и вторият най-млад футболист в историята на Висшата лига, като пред него е единствено съотборникът му Итън Нуанери.