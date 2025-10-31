Новини
Барса натиска за нов №9: наследникът на Левандовски иска трансфер още през януари

31 Октомври, 2025 06:53 396 1

  • барселона-
  • роберт левандовски-
  • карл ета ейонг-
  • леванте -
  • трансфер

Каталунците виждат в него идеалния наследник на полския голаджия

Барса натиска за нов №9: наследникът на Левандовски иска трансфер още през януари - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Барселона вече се подготвя за периода след Роберт Левандовски, а един от основните кандидати да заеме мястото му е нападателят Карл Ета Ейонг. Младото острие на Леванте настоява трансферът му да бъде финализиран още през януарския прозорец.

Според информация на “Mundo Deportivo”, 22-годишният камерунец е сред имената, които спортното ръководство на „блаугранас“ анализира като потенциални заместници на Левандовски, чийто договор изтича в края на сезона. Ейонг има откупна клауза от 30 милиона евро за клубове от Ла Лига – далеч по-постижима сума в сравнение с цените на други утвърдени нападатели.

Футболистът на Виляреал бе преотстъпен на Леванте в последния ден на летния трансферен прозорец. Поради правилата на ФИФА той не може да смени повече от два клуба в един сезон, но въпреки това Ейонг иска да уреди бъдещето си още през зимата – да доиграе сезона в Леванте, а след това да се присъедини към новия си тим.

Барселона е проучвала възможността за трансфер още в края на лятото, но ограниченията по „Финансовия феърплей“ направиха сделката невъзможна. Все пак, според “SPORT”, младият нападател остава сигурен – мечтата му е да облече фланелката на Барса.


