Реал Мадрид и Барселона напускат най-силния турнир на Европа

Реал Мадрид и Барселона ще напуснат най-силния турнир на Европа. Не става дума за Шампионската лига по футбол, а за баскетболната Евролига, информира Gazzetta.gr.

Причината за решението е предстоящото стартиране на НБА Европейска лига от сезон 2027/28. В същото време ръководството на Евролигата притиска двата испански гранда да подпишат ново десетгодишно споразумение за участие в турнира. Срокът това да се направи е съкратен. Новата дата е декември 2025 г., след като първоначално беше до 30 юни 2026 г.

Освен това, Реал (Мадрид) и Барселона са недоволни от липсата на свои представители в ръководните позиции в Евролигата. Счита се, че Кралският клуб и каталунците няма да продължат договорите си и ще предпочетат да играят през сезон 2026/27 в Шампионската лига на ФИБА, за да имат една година на разположение за настройване към НБА Европейска лига.

Още повече, че световната баскетболна централа (ФИБА) работи в тясно сътрудничество с колегите си зад Океана за стартирането на шампионат под егидата на НБА на Стария континент.