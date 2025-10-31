Реал Мадрид унижи Фенербахче с категорична победа в Евролигата

В истински баскетболен спектакъл, изигран пред препълнените трибуни на „Movistar Arena“ в испанската столица, Реал Мадрид безапелационно надигра действащия шампион Фенербахче с внушителното 84:58. Над 9000 запалянковци станаха свидетели на едно от най-убедителните представяния на „белия балет“ от началото на сезона в Евролигата.

Още от първите минути мадридчани наложиха темпото и не оставиха никакви шансове на турския гранд. Травис

Маледон се отличи като най-резултатен за домакините, реализирайки 15 точки, а канадският му съотборник Трей Лайлс добави още 14.

За гостите от Истанбул единствено Уилям Болдуин успя да се противопостави с 14 пункта, но усилията му не бяха достатъчни да спрат устрема на испанците.

Този успех сложи край на неприятната серия от три поредни поражения за Реал Мадрид и върна отбора в битката за челните позиции. С актив от 4 победи и 4 загуби, „лос меренгес“ вече заемат деветото място във временното класиране на Евролигата.

Фенербахче, от своя страна, продължава да изпитва трудности и с баланс 3-5 се намира на незавидната 17-а позиция.