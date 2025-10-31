Новини
Оклахома Сити Тъндър продължават победния си марш в НБА

31 Октомври, 2025 09:45

Тимът победи Вашингтон Уизърдс

Оклахома Сити Тъндър продължават победния си марш в НБА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Оклахома Сити Тъндър записа поредна убедителна победа в редовния сезон на NBA, този път срещу Вашингтон Уизърдс. Вълнуващият сблъсък се състоя в изпълнения с емоции "Пейком център", където домакините триумфираха с 127:108.

Звездата на вечерта безспорно бе Шай Гилджъс-Александър, който буквално сияеше на паркета. Той наниза впечатляващите 31 точки, овладя 3 борби и раздаде 7 асистенции, превръщайки се в истинския двигател на Тъндър.

От другата страна, за гостите от Вашингтон, най-резултатен се оказа Си Джей МакКалъм, който се отчете с 19 точки, 2 борби и 1 асистенция, но усилията му не бяха достатъчни да спрат устрема на домакините.

С този успех Оклахома Сити Тъндър затвърждават позицията си сред лидерите в Западната конференция, заемайки второто място с актив от 6 победи. За разлика от тях, Вашингтон Уизърдс продължават да търсят верния ритъм и в момента се намират на 13-та позиция в Източната конференция.


