Хулио Веласкес получи престижно признание в Испания

Голямо признание за старши треньора на Левски София Хулио Веласкес дойде от родината му Испания. Авторитетното спортно издание "Marca" включи името на Веласкес сред най-успешните испански наставници, които водят своите отбори към върха в националните първенства по света.

В специален материал, посветен на испанските треньори, които доминират извън пределите на Ла Лига, "Marca" поставя Хулио Веласкес редом до именити колеги като Шаби Алонсо, Луис Енрике и Микел Артета. Изданието подчертава, че испанските специалисти оставят ярка следа в различни шампионати, независимо от мащаба на лигата.

"Животът не се върти само около големите първенства – испанските треньори водят своите тимове към титли и в по-малко познати лиги. Сред тях са Хулио Веласкес (Левски), Хуан Карлос Карседо (Пафос), Алберт Риера (Целие), Гонсало Гарсия (Хайдук Сплит), Тинтин Маркес (ФК Катар) и Пабло Франко (МАС Фес, Мароко). Тези професионалисти оставят своя отпечатък и вдъхновяват местните футболни среди", отбелязва "Marca".

Давид Гутиерес, бивш президент на Асоциацията на треньорите в Испания, споделя пред изданието: "Испанският треньор се превърна в световен стандарт. Постоянно получаваме запитвания от чуждестранни федерации, които искат да изучат нашите методи. В почти всяка страна по света има испански специалист, който служи за пример."

Легендарният Висенте дел Боске също коментира тенденцията: "Преди много добри треньори идваха в Испания, за да споделят опит, а сега ние сме тези, които вдъхновяват останалите."

Това признание за Хулио Веласкес не само издига имиджа на Левски София на международната сцена, но и затвърждава позицията на испанските треньори като водещи фигури в съвременния футбол.