Хулио Веласкес получи престижно признание в Испания

31 Октомври, 2025 10:46 375 1

Левски и треньорът му сред елита на световния футбол

Хулио Веласкес получи престижно признание в Испания - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Голямо признание за старши треньора на Левски София Хулио Веласкес дойде от родината му Испания. Авторитетното спортно издание "Marca" включи името на Веласкес сред най-успешните испански наставници, които водят своите отбори към върха в националните първенства по света.

В специален материал, посветен на испанските треньори, които доминират извън пределите на Ла Лига, "Marca" поставя Хулио Веласкес редом до именити колеги като Шаби Алонсо, Луис Енрике и Микел Артета. Изданието подчертава, че испанските специалисти оставят ярка следа в различни шампионати, независимо от мащаба на лигата.

"Животът не се върти само около големите първенства – испанските треньори водят своите тимове към титли и в по-малко познати лиги. Сред тях са Хулио Веласкес (Левски), Хуан Карлос Карседо (Пафос), Алберт Риера (Целие), Гонсало Гарсия (Хайдук Сплит), Тинтин Маркес (ФК Катар) и Пабло Франко (МАС Фес, Мароко). Тези професионалисти оставят своя отпечатък и вдъхновяват местните футболни среди", отбелязва "Marca".

Давид Гутиерес, бивш президент на Асоциацията на треньорите в Испания, споделя пред изданието: "Испанският треньор се превърна в световен стандарт. Постоянно получаваме запитвания от чуждестранни федерации, които искат да изучат нашите методи. В почти всяка страна по света има испански специалист, който служи за пример."

Легендарният Висенте дел Боске също коментира тенденцията: "Преди много добри треньори идваха в Испания, за да споделят опит, а сега ние сме тези, които вдъхновяват останалите."

Това признание за Хулио Веласкес не само издига имиджа на Левски София на международната сцена, но и затвърждава позицията на испанските треньори като водещи фигури в съвременния футбол.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Новичок

    0 0 Отговор
    Ей авторе прочети какво си написал. Шаби Алонсо е треньор в Ла Лига.Шматка.

    10:58 31.10.2025

